'Homem com H' ultrapassa 600 mil espectadores e torna-se 3º filme nacional mais visto de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

"Homem com H", estrelado pelo pernambucano Jesuíta Barbosa, ultrapassou a marca de 600 mil espectadores, de acordo com o Filme B Box Office Brasil. A renda acumulada já soma mais de R$ 13 milhões.

Assim, o filme tornou-se o 3º mais visto entre os filmes nacionais de 2025, ficando apenas atrás de "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" (R$ 17 milhões) e "Vitória" (R$ 15 milhões), com Fernanda Montenegro. No ranking total, o longa fica em 15º lugar.

Escrita e dirigida por Esmir Filho, com produção de Veronica Stumpf, a cinebiografia de Ney Matogrosso chegou aos cinemas no dia 30 de abril, com sessões de pré-estreia lotadas em todo o Brasil, e foi lançado oficialmente no dia 1º de maio.

Abordagem comovente

O filme tem chamado atenção pela abordagem sensível à carreira de um dos artistas mais transgressores da história do Brasil, retratando sua infância difícil com o pai (Rômulo Braga), a ascensão com a banda Secos e Molhados e até mesmo as perdas durante o ápice da epidemia de AIDS, nos anos 1980.

O longa-metragem também revela as paixões de Ney, entre elas Cazuza (Jullio Reis), um de seus grandes amores, e Marco de Maria (Bruno Montaleone), seu companheiro por 13 anos.

A trama é embalada por sucessos como "Rosa de Hiroshima", "Sangue Latino", "O Vira", "Bandido Corazón", "Postal de Amor", "Não Existe Pecado ao Sul do Equador", "Encantado", e, é claro, "Homem com H".

Além de Jesuíta Barbosa (“Tatuagem” e “Praia do Futuro”), o filme conta com a também pernambucana Hermila Guedes (Beíta, mãe de Ney), Carol Abras (Lara), Lara Tremoroux (Regina) e grande elenco.

Distribuição

A distribuição é da Paris Filmes e a produção da Paris Entretenimento, com apoio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, por meio do edital de Cash Rebate de 2023, e coprodução da Claro e da SPCine com a Secretaria Municipal de Cultura.

Saiba como se inscrever na newsletter JC