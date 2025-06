São João 2025: programação para todos os gostos em Pernambuco; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O dia de São João, comemorado nesta terça-feira (24), nos estados nordestinos, tem o ápice da festa adiantado para a noite desta segunda-feira (23). É na véspera que as fogueiras são acessas, os pátios públicos das cidades lotam de gente e as famílias se reúnem em torno de mesas fartas da culinária típica ao período junino. Em Pernambuco, da capital ao interior, em cada canto, há onde festejar. No roteiro abaixo, confira a programação das principais cidades do Estado.

SÃO JOÃO DO RECIFE

Segunda-feira (23 de junho)

Palco Principal do Sítio Trindade

18h - Coco do Rosário

19h30 - Fabiana Pimentinha

21h - Silvério Pessoa

22h30 - Assisão

0h - Petrúcio Amorim

1h50 - Cristina Amaral

DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

18h - Allan Carlos

19h30 - Andrezza Formiga

21h - Bete de Castro

22h30 - Pecinho Amorim

0h - Aleixo dos Oito Baixos

SÃO JOÃO DE JABOATÃO

Polo Prazeres, Parque da Cidade, 19h - Herminho Medeiros, Condinho, Flor de Mel e Roberta Miranda.



Polo Jaboatão Centro, antigo Senai, 19h - Maurício Lemos, Banda Luará, Banda Eu, Tu e Elas e Lili Trindade

SÃO JOÃO DE VITÓRIA

Nildo Ventura, Priscila Senna, Novinho da Paraíba e Belo

SÃO JOÃO DE GRAVATÁ

Don Tronxo

Helton Lima

Léo Magalhães

Mari Fernandez

SÃO JOÃO DE BEZERROS (SERRA NEGRA)

Almir Rouche

Assisão

Geraldinho Lins

Nena Queiroga

Irah Caldeira

SÃO JOÃO DE CARUARU (PÁTIO)

Mari Fernandez

Daniel

Felipe Amorim

Priscila Senna

SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Léo Magalhães

Lipe Lucena

Umbora

Flavinha Rocha

SÃO JOÃO DE SURUBIM

Ana Castela

Gustavo Mioto

Nadson o Ferinha

Marcílio Arruda

SÃO JOÃO DE TACAIMBÓ

Polo Melancia

22h - Vanderson Vaqueiro

Polo da Matriz

22h - Rei do Cangaço

00 - Ricardo França

Polo Riacho Fechado

22h - Willian Vaqueiro

SÃO JOÃO DE JUREMA

Geraldinho Lins

Cláudio Rios

Titão Megga Star

SÃO JOÃO DE ARCOVERDE

Ronaldo Moraes

Zé Ramalho

Maciel Melo



Coco Trupé de Arcoverde

SÃO JOÃO DE PETROLINA

Jorge & Mateus

Zé Neto & Cristiano

Lauana Prado

Claudia Leitte

Vitor Fernandes

Pedro Cavalcanti