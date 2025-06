São João de Jaboatão reúne multidão para assistir ao show de Matheus e Kauan

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Noite de festas no Polo Jaboatão Centro também contou com apresentações da banda Forró de Balancear e dos cantores Wallace Sales e Thauane

Um dos principais polos do São João de Jaboatão, o antigo prédio do Senai, no centro da cidade, recebeu uma multidão para assistir ao show da dupla sertaneja Matheus & Kauan na noite do último domingo (22).

No palco, os artistas cantaram os maiores sucessos da carreira e encerraram a apresentação estendendo uma bandeira do município.

Fã da dupla, Amanda Karine, moradora do bairro de Santo Antônio, garantiu um lugar na frente do palco. "Quando soube que eles iriam tocar aqui na minha cidade, chorei. Nunca pensei que poderia vê-los de perto", disse.

São João de Jaboatão reuniu público em Jaboatão Centro - Edílson Júnior/Prefeitura de Jaboatão

A noite também contou com apresentações das bandas Forró de Balancear, Wallace Sales e Thauane.

O prefeito Mano Medeiros afirmou que a festa movimenta a economia da cidade e aproveitou a ocasião para agradecer o apoio do governo estadual para os festejos.

"A governadora Raquel Lyra está apoiando a nossa gestão e ajudando Jaboatão. Recebemos o apoio dela para a realização do show de Matheus e Kauan. E vamos seguir trabalhando para fazer uma bela festa para todos", afirmou.

Programação do São João de Jaboatão

Nesta segunda-feira (23), o São João de Jaboatão segue com shows no antigo Senai, em Jaboatão Centro, e no Parque da Cidade, em Prazeres. Veja abaixo as atrações.

Parque da Cidade, Prazeres – a partir das 19h:

Herminho Medeiros

Condinho

Flor de Mel

Roberta Miranda

Antigo Senai, Jaboatão Centro – a partir das 19h: