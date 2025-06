Corpo de Bombeiros retoma buscas por mulher desaparecida após acidente com embarcação em Suape

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vítima sumiu no mar após embarcação virar no sábado (21); segundo dia de buscas começou na manhã desta segunda-feira (23)

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco retomou, na manhã desta segunda-feira (23), as buscas pela advogada Maria Eduarda Medeiros que está desaparecida no mar desde o último sábado (21), após um acidente com barco na Praia de Suape, no município do Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul do Estado.

De acordo com as informações da corporação, a mulher, identificada como a advogada Maria Eduarda Medeiros, estava a bordo da embarcação com o namorado, o médico urologista Seráfico Júnior, e o cachorro do casal.

O barco virou no mar e, segundo relatos, o médico conseguiu nadar até o porto para pedir ajuda, sendo posteriormente atendido na UPA de Ipojuca com escoriações leves. Já a mulher e o animal não foram encontrados.

As operações desta segunda se concentram na Praia da Gamboa, em Ipojuca, cidade vizinha ao Cabo de Santo Agostinho, também no Grande Recife.

O monitoramento é feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e o Grupamento Tático Aéreo (GTA), com apoio da Marinha do Brasil. Os órgãos estão em apoio à Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) e contam com a ajuda da guarda municipal do município do Cabo.

Maria Eduarda Medeiros desapareceu após o barco em que estava virar na praia de Suape - Reprodução

No domingo (22), as buscas envolveram uma Unidade Tática de Mergulho, equipe de comando operacional, além de apoio da Marinha do Brasil, com o uso de uma moto aquática, e do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que realizou sobrevoos na área próxima ao Complexo Portuário de Suape.

Também houve auxílio da guarda municipal do Cabo de Santo Agostinho. As buscas foram suspensas no fim da tarde de domingo e retomadas nesta manhã, seguindo o protocolo da corporação para esse tipo de ocorrência.



“Seguimos mobilizados para localizar a vítima desaparecida. Nossas equipes estão realizando buscas contínuas por mar e ar, com o apoio de instituições parceiras, em uma atuação coordenada e comprometida com o salvamento de vidas”, informou major João Paulo, chefe do Centro de Comunicação Social dos Bombeiros.

Atualização das buscas

Na manhã desta terça-feira (24), o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS) avistou um corpo de mulher nas imediações da Praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), acionado para apoio pelo GTA SDS, confirmou que tratava-se da advogada Maria Eduarda Medeiros, que estava desaparecida desde sábado (21) após naufrágio na Praia de Suape.

O corpo está sob os cuidados da Polícia Militar e, em seguida, será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde serão realizadas as perícias necessárias.