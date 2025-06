Bombeiros encontram corpo de mulher na Praia de Calhetas em terceiro dia de buscas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um corpo de mulher, trajando um biquíni branco, foi avistado no mar pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS) nas imediações Praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (24).

Trata-se advogada Maria Eduarda Medeiros, que estava desaparecida desde o último sábado (21) após um naufrágio na Praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou a informação.



Em nota, o CBMPE informou que foi acionado pelo GTA SDS para apoio e que duas equipes da Corporação foram empregadas na operação, atuando por terra e por mar, para realizar a retirada de um corpo do sexo feminino.

O corpo está sob os cuidados da Polícia Militar e, em seguida, será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde serão realizadas as perícias necessárias.

Maria Eduarda Medeiros desapareceu após o barco em que estava virar na praia de Suape - Reprodução



"Após dias de buscas intensas, Grupamento Tático Aéreo da SDS localiza corpo da vítima de naufrágio em Suape

O corpo foi localizado na Praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, na manhã desta terça (24)

Ao retomar as buscas, na manhã desta terça (24), o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS) localizou, nas imediações da Praia de Calheitas, no Cabo de Santo Agostinho, o corpo da vítima de um naufrágio que aconteceu na tarde do último sábado (21), após a embarcação ter naufragado no mar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, pelo GTA SDS, para apoio após o avistamento no mar. Duas equipes da Corporação foram empregadas na operação – atuando por terra e por mar – para realizar a retirada de um corpo do sexo feminino. Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar para ser recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) onde será realizada as perícias necessárias".

OAB lamenta a morte de Eduarda

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), emitiu uma nota nesta terça-feira lamentando a morte da advogada.

"A OAB-PE, por meio de sua presidente, Ingrid Zanella, manifesta profundo pesar e consternação pelo falecimento da advogada Maria Eduarda Medeiros. Maria Eduarda parte de forma precoce e inesperada, deixando uma enorme tristeza entre familiares, amigos, colegas de profissão e toda a advocacia pernambucana. Neste momento de imensa dor, a OAB-PE se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade jurídica, desejando que encontrem conforto, força e serenidade para atravessar essa perda tão dolorosa", diz o comunicado.

Relembre o caso

No último sábado (21), uma embarcação virou no mar da Praia de Suape. Estavam a bordo a advogada Maria Eduarda Medeiros, um homem e seu cachorro de estimação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem conseguiu nadar até o porto em busca de socorro. Em nota, a Prefeitura de Ipojuca informou que um paciente do sexo masculino foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município por volta das 21h.

“Durante o atendimento, ele relatou ter nadado por cerca de três horas. O paciente apresentava pequenas escoriações e bom estado geral. Após o atendimento, foi liberado”, informou o comunicado.