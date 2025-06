Acidente com lancha deixa mulher desaparecida em Suape, no Litoral Sul de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma mulher está desaparecida após a lancha em que ela estava virar no mar, na Praia de Suape, localizada no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. O caso foi registrado no fim da tarde do sábado (21).

Além da mulher, também estavam a bordo um homem e um cachorro. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o homem conseguiu nadar até o porto e pedir ajuda. A mulher e o animal de estimação desapareceram no mar e ainda não foram encontrados. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Os Bombeiros atuaram com uma Unidade Tática de Mergulho e uma equipe de comando operacional, juntamente com a Marinha, que utilizou uma moto aquática, e o Grupamento Tático Aéreo (GTA), que realizou sobrevoos e monitoramento da área, e também contou com ajuda da guarda do Cabo de Santo Agostinho. Ao fim da tarde deste domingo, os Bombeiros informaram o encerramento das buscas, com previsão de retomada nesta segunda-feira (23), a partir das 6h.

Estado de saúde

Em nota, a Prefeitura de Ipojuca informou que um paciente do sexo masculino foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município por volta das 21h.

“Durante o atendimento, ele relatou ter nadado por cerca de três horas. O paciente apresentava pequenas escoriações e bom estado geral. Após o atendimento, foi liberado”, informou o comunicado.

Atualização das buscas

Na manhã desta terça-feira (24), o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS) avistou um corpo de mulher nas imediações da Praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), acionado para apoio pelo GTA SDS, confirmou que tratava-se da advogada Maria Eduarda Medeiros, que estava desaparecida desde sábado (21) após naufrágio na Praia de Suape.

O corpo está sob os cuidados da Polícia Militar e, em seguida, será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde serão realizadas as perícias necessárias.