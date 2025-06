São João do Recife 2025: veja a programação da segunda-feira (23), com Petrúcio Amorim e mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ciclo junino do Recife de 2025 segue movimentando diferentes bairros da cidade nesta segunda-feira (23), véspera de São João.

Se você procura a programação desta terça-feira (24), feriado de São João, clique aqui.

A programação gratuita se espalha por polos como o Sítio Trindade, Parque das Graças, Rio Branco, Lagoa do Araçá, Totó, Barro, Campo Grande e Cordeiro, reunindo artistas veteranos e novas apostas do forró e de outros gêneros populares.

No Sítio Trindade, um dos principais polos da festa, se apresentam nomes como Silvério Pessoa, Assisão, Petrúcio Amorim e Cristina Amaral.

Já no Rio Branco, a programação começa ao meio-dia com trios de forró e quadrilhas juninas, e segue até a madrugada com shows de Terezinha do Acordeon, Isadora Melo e Macaco. No Parque das Graças, Almério encerra a noite após apresentações de Mari Bigio, Kelly Rosa e do Conjunto Pirão de Peixe.

Outros polos também mantêm a festa acesa. No Cordeiro, se apresentam Erica Natuza, Almir Rouche e Netinho Curtição. No Totó, o destaque fica por conta do grupo Mazuca da Quixaba e de artistas como Edu Mendonça e Arthurzinho Batedeira. A programação completa reúne dezenas de atrações em palcos espalhados por todas as regiões da cidade.

Confira a programação do São João do Recife 2025 nesta segunda0feira (23)

Sítio Trindade

Palco Principal

18h - Coco do Rosário

19h30 - Fabiana Pimentinha

21h - Silvério Pessoa

22h30 - Assisão

0h - Petrúcio Amorim

1h50 - Cristina Amaral

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Allan Carlos

19h30 - Andrezza Formiga

21h - Bete de Castro

22h30 - Pecinho Amorim

0h - Aleixo dos Oito Baixos

21º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

15h10 - Quadrilha Couro Quente

15h50 - Quadrilha Encantos

16h30 - Matutos do Sertão

17h10 - Balancê Mirim

17h50 - Trapiá

18h30 - Fusão

19h10 - Maracabarro

19h50 - Matutinho Dançante

20h30 - Coração Mirim

Rio Branco

12h - Trio Antônio Paulino

16h - Quadrilha Dona Matuta

17h - Balé Deveras

18h - Trio Siridó

19h30 - Severino dos 8 Baixos

21h - Terezinha do Acordeon

22h30 - Macaco

0h - Isadora Melo

Parque das Graças

16h - Quadrilha Xodó Junino

16h30 - Mari Bigio

17h50 - Kelly Rosa

19h10 - Conjunto Pirão de Peixe: PC Silva e Vinícius Barros

20h30 - Almério

*DJ Incidental nos intervalos

Barro

18h - Albino Baru

19h30 - Manoel Netto

21h - Day Araújo

22h30 - Amauri Nascimento

0h - Abalo

Campo Grande

17h - Mateus e Katilinda e Banda Kids

18h - Bolsa de Madame

19h30 - Edilza Aires

21h - Forró Zé Amarok

22h30 - Marron Brasileiro

0h - Valquíria Santana

Cordeiro

17h - Quadrilha Junina Amigos do Furacão

18h - Dedé + 1000

19h30 - Erica Natuza

21h - Galeguinho de Gravatá

22h30 - Almir Rouche

0h - Netinho Curtição

Lagoa do Araçá

17h - Boi Faceiro

18h - Portozero

19h30 - Flávio Ferrari

21h - Maestro Spok e Orquestra Forrobodó

22h30 - Banda Espartilho

0h - Quenga de Coco

Totó

17h - Grupo Mazuca da Quixaba

18h - Forró Culé de Xá

19h30 - Lucinha Guerra

21h - Tuca Barros

22h30 - Edu Mendonça

0h - Arthurzinho Batedeira

Confira a programação do São João do Recife 2025 nesta terça-feira (23):

Sítio Trindade

Palco Principal

17h Coco do Juremá

18h20 Liv Moraes

19h50 Irah Caldeira

20h20 Fafá de Belém

21h50 Geraldinho Lins

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

17h Marinho do Recife

18h20 Mônica Feijó

19h50 Roberto Cruz

20h20 Cylene Araújo

21h40 Luciano Ferraz

21º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

15h10 - Evolução

15h50 - Raízes do Rosário

16h30 - 4 de Outubro

17h10 - Explosão

17h50 - Brincant’s Show

18h30 - Xilindró de Ritmos

19h10 - Matulão

19h50 - Raio de Sol

Rio Branco

12h Trio Astral

15h Tintim por Tintim

16h Quadrilha Junina Lumiar

17h Raízes do Cangaço

18h Kelly Rosa

19h30 - Pecinho Amorim

21h - Banda As Fulô

Parque das Graças

16h Quadrilha Xodó Junino

16h30 Mari Bigio

17h50 Kelly Rosa

19h10 Conjunto Pirão de Peixe: PC Silva e Vinícius Barros

20h30 Almério

*DJ Incidental nos intervalos

Barro

18h Albino Baru

19h30 Manoel Netto

21h Day Araújo

22h30 Amauri Nascimento

0h Abalo

Campo Grande

17h Mateus e Katilinda e Banda Kids

18h Bolsa de Madame

19h30 Edilza Aires

21h Forró Zé Amarok

22h30 Marron Brasileiro

0h Valquíria Santana

Cordeiro

17h Quadrilha Junina Amigos do Furacão

18h Dedé + 1000

19h30 Erica Natuza

21h Galeguinho de Gravatá

22h30 Almir Rouche

0h Netinho Curtição

Lagoa do Araçá

17h Boi Faceiro

18h Portozero

19h30 Flávio Ferrari

21h Maestro Spok e Orquestra Forrobodó

22h30 Banda Espartilho

0h Quenga de Coco

Totó

17h Grupo Mazuca da Quixaba

18h Forró Culé de Xá

19h30 Lucinha Guerra

21h Tuca Barros

22h30 Edu Mendonça

0h Arthurzinho Batedeira