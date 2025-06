São João do Recife 2025: veja programação completa de shows por dia, com destaque para o Sítio da Trindade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Palcos localizados no Sítio Trindade, na Avenida Rio Branco e no Pátio de São Pedro recebem nomes como Alceu Valença, Elba Ramalho e mais

O São João do Recife 2025 anunciou a sua programação completa, com shows separados por dia, nesta quinta-feira (12). Os palcos ficam localizados no Sítio Trindade, na Rio Branco e no Pátio de São Pedro.

Entre as atrações que subirão aos palcos dos três polos, estão nomes como Alceu Valença, Elba Ramalho, Nando Cordel, Petrúcio Amorim, Maciel Melo, Geraldinho Lins, Forró na Caixa, Mestre Ambrósio, entre outros. Você confere a programação por dia no final da matéria.

Rio Branco

Na Rio Branco, no Bairro do Recife, uma média de cinco a oito atrações por dia. Serão 100 atrações ao todo, fora os artistas da Caminhada do Forró e demais programações, que abrem os caminhos juninos no bairro histórico, nesta quinta-feira (12).

A partir do meio-dia, já vai ter apresentação de trios, para temperar o almoço com forró. À noite, a sala de reboco se encherá de acordes.

Embalarão os festejos artistas de todas as gerações e estilos, entre forrozeiros e quadrilheiros, como Mestres do Coco de Pernambuco, Trio 100% Mulher, Cláudio Rabeca, Família Salustiano, Regente Joaquim, Larissa Lisboa e Laís Senna, entre muitos outros.

Sítio da Trindade

No Sítio Trindade, o forró começa a partir do dia 19, quando estreia com a Orquestra Sinfônica do Recife, em sua primeira participação no ciclo junino da cidade.

A apresentação terá regência de Lanfranco Marcelletti e as participações especialíssimas das cantoras Mariana Aydar e Bia Marinho e dos sanfoneiros Beto Hortis e Marcelo Caldi, também assinam alguns arranjos que serão apresentados no palco.

Daí em diante, o palco receberá nomes como Novinho da Paraíba, Fafá de Belém, Silvério Pessoa, Cristina Amaral, Irah Caldeira, Liv Moraes, Nádia Maia, entre outros.

Pátio de São Pedro

No Pátio de São Pedro, a festa começa no dia 27. E estreia com shows de Ciranda Imperial, Caju e Castanha, Maciel Salu, Lia de Itamaracá e Banda Corujinha e seus Tangarás.

No dia 28, mais cinco atrações: Ciranda Mimosa, Tonfil, Cascabulho, Maciel Melo e Jorge du Peixe, que apresentará o repertório do disco Baião Granfino, só com releituras dos clássicos juninos do mestre Luiz Gonzaga.

No derradeiro dia 29, o Coco dos Pretos, Nailson Vieira, Fim de Feira e Anastácia convidarão o Recife a celebrar o aniversário de nove anos da rádio pública Frei Caneca FM.

Confira a programação completa do São João do Recife 2025:

Sítio da Trindade



DIA 19 (QUINTA-FEIRA)

Palco Principal

20h - Orquestra Sinfônica do Recife

DIA 20 (SEXTA-FEIRA)

Palco Principal

18h - Mestra Ana Lúcia e Raízes do Coco

19h30 - Bia Marinho

21h - Forró do Muído

22h30 - Banda de Pau e Corda (participação de Mestre Gennaro)

0h - Elba Ramalho

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Manoelzinho do Acordeon

19h30 - Poli

21h - Anchieta Dali

22h30 - Pablitto

0h - Joaozinho do Exu

DIA 21 (SÁBADO)



Palco Principal

18h - Grupo Chinelo de Iaiá

19h30 - Terezinha do Acordeon

21h - Novinho da Paraíba

22h30 - Nando Cordel

0h - Diego Cabral

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Trio Magia do Sol

19h30 - Paulo Matricó

21h - Sevy Nascimento

22h30 - Savinho do Acordeon

0h - Rodrigo Raposo

DIA 22 (DOMINGO)

Palco Principal

17h - Ciranda Dengosa

18h20 - Mestre Gennaro

19h50 - Beto Hortis

20h20 - Simara Pires

21h50 - Alceu Valença

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

17h - Sonnia Aguiar

18h20 - Gilmar Leite

19h50 - Thiago Kehrle

20h20 - Vinil Gonzagueira

21h50 - Fredy e Mary

DIA 23 (SEGUNDA-FEIRA)



Palco Principal

18h - Coco do Rosário

19h30 - Fabiana Pimentinha

21h - Silvério Pessoa

22h30 - Assisão

0h - Petrúcio Amorim

1h50 - Cristina Amaral

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Allan Carlos

19h30 - Andrezza Formiga

21h - Bete de Castro

22h30 - Pecinho Amorim

0h - Aleixo dos Oito Baixos

DIA 24 (TERÇA-FEIRA)



Palco Principal

17h - Coco do Juremá

18h20 - Liv Moraes

19h50 - Irah Caldeira

20h20 - Fafá de Belém

21h50 - Geraldinho Lins

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

17h - Marinho do Recife

18h20 - Mônica Feijó

19h50 - Roberto Cruz

20h20 - Cylene Araújo

21h40 - Luciano Ferraz

DIA 27 (SEXTA-FEIRA)

Palco Principal

18h - Boi de Mainha

19h30 - Rogério Rangel

21h - Nádia Maia

22h30 - Maciel Melo

0h - Jorge de Altinho

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Forró Sensação

19h30 - Azulinho

21h - Chico Balla

22h30 - Ari de Arimatéa

0h - Israel Filho

DIA 28 (SÁBADO)



Palco principal

18h - Coco dos Pretos

19h30 - Banda Fim de Feira

21h - Joyce Alane

22h30 - Forró na Caixa

0h - Mestre Ambrósio

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Aluizio do Acordeon e Banda

19h30 - Zelyto Madeira

21h - Aracílio Araújo

22h30 - Walkyria Mendes

0h - Cydia Lima

Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante

15h40 - Angelo Gabriel

17h - Kelly Benevides

18h20 - Mini Rock

19h40 - Ilana Ventura e Banda

DIA 29 (DOMINGO)

Palco Principal

17h - Mestre Galo Preto

18h20 - João Lacerda

19h50 - Quinteto Violado

20h20 - Josildo Sá

21h50 - Fulô de Mandacaru

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

17h - Truvinca dos 8 Baixos

18h20 - Cátia Lemos

19h50 - Joquinha Gonzaga

20h20 - Salatiel de Camarão

21h50 - Aécio dos Oito Baixos

Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Evolução

15h40 - Bandinha Circense do Recife

17h - A Bandinha

18h20 - Turma da Irahzinha

19h40 - Joanah Flor - Pernambucaninhus

RIO BRANCO



Dia 12 (Quinta-feira)

12h - Forró Chão de Barro

18h - Balé Popular do Recife

19h30 - Mestres do Coco de Pernambuco

21h - Lara Couto

22h30 - Carlos Filho

Dia 13 (Sexta-feira)

12h - Trio Forró Vienna

18h - Coco de Mulheres

19h30 - Trio Xodó Maior

21h - Remanso do Forró

22h30 - Banda Segnos

0h - Balaio de Cheiro

Dia 14 (Sábado)

12h - Trio Nordeste Show

16h - Quadrilha Junina Brincants Show

17h - Cia. Perna de Palco

18h - Trio 100% Mulher

19h30 - Rabecado

21h - Patrícia Cruz

22h30 - Cláudio Rabeca

0h - Savinho do Acordeon

Dia 15 (Domingo)

12h - Trio Pérola Negra

15h - Bailinho Kids

16h - Quadrilha Raio de Sol Mirim

17h - Família Salustiano

18h - Trio Tempero do Forró

19h30 - Banda Eu, Tu & Elas

21h - Climério Oliveira

Dia 18 (Quarta-feira)

12h - Trio Forró Luado

17h - Cia Trapiá de Dança

18h - Trio Forró Bombado

19h30 - Geraldo Maia

21h - Seu Januário

Dia 19 (Quinta-feira)

12h - Trio Sanfona do Povo

17h - Grupo de Xaxado Egídio Bezerra

18h - Trio Forró das Cumade

19h30 - Márcia Pequeno

21h - Regente Joaquim

Dia 20 (Sexta-feira)

12h - Trio Palha de Milho

17h - Trio Palha Fina

18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

19h30 - Muniz do Arrasta-pé

21h - Mazinho de Arcoverde

22h30 - Larissa Lisboa

0h - Banda Coruja e seus Tangarás

Dia 21 (Sábado)

12h - Trio Mexe Mexe

16h - Quadrilha Raízes do Rosário

17h - Coco das Estrelas

18h - Agostinho do Acordeon

19h30 - Luciano Magno

21h - André Lins

22h30 - André Macambira

0h - Caetana

Dia 22 (Domingo)

12h - Trio 90 Graus

15h - Carol Levy

16h - Quadrilha Raio de Sol

17h - Coco de Umbigada

18h - Bia Marinho

19h30 - Juba Valença

21h - As Januárias

Dia 23 (Segunda-feira)

12h - Trio Antônio Paulino

16h - Quadrilha Dona Matuta

17h - Balé Deveras

18h - Trio Siridó

19h30 - Severino dos 8 Baixos

21h - Terezinha do Acordeon

22h30 - Macaco

0h - Isadora Melo

Dia 24 (Terça-feira)

12h - Trio Astral

15h - Tintim por Tintim

16h - Quadrilha Junina Lumiar

17h - Raízes do Cangaço

18h - Kelly Rosa

19h30 - Pecinho Amorim

21h - Banda As Fulô

Dia 26 (Quinta-feira)

12h - Trio Estação Nordestina

17h - Coco Santiago

18h - Trio Arranca Rabo

19h30 - Taca Fogo

21h - Felipe Costta

Dia 27 (Sexta-feira)

12h - Trio Forró Brasileiro

17h - Coco do Mestre Biu

18h - Trio Fuxico

19h30 - Banda de Pífano Funil-ô

21h - Adiel Luna

22h30 - Mevinha Queiroga

0h - Laís Senna

Dia 28 (Sábado)

12h - Trio Forró Cheiroso

16h - Quadrilha Junina Fusão

17h - Cavalo Marinho Boi Pintado

18h - Trio Pé de Serra Nilza Ângela

19h30 - Ava Guimarães

21h - Vania Airam

22h30 - Zeh Rocha

0h - Daniel Gonzaga

Dia 29 (Domingo)

12h - Trio Harmonia

15h - Tio Bruninho

16h - Quadrilha Junina Origem Nordestina

17h - Boi Mimoso da Bomba do Hemetério

18h - Ceiça Moreno

19h30 - Assisão

21h - Sarah Leandro e Forró de Bodocó

PÁTIO DE SÃO PEDRO

Dia 27 (Sexta-feira)

18h - Ciranda Imperial

19h - Caju e Castanha

20h20 - Maciel Salu

21h40 - Lia de Itamaracá

23h - Banda Coruja e seus Tangarás

Dia 28 (Sábado)

18h - Ciranda Mimosa

19h - Tonfil

20h20 - Cascabulho

21h40 - Maciel Melo

23h - Jorge Du Peixe - Baião Granfino

Dia 29 (Domingo)

17h - Coco dos Pretos

18h10 - Nailson Vieira

19h20 - Fim de Feira

20h40 - Anastácia