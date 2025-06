Flávio Ricco: Maria Angela de Jesus assume a TV Cultura nesta sexta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A jornalista Maria Angela de Jesus, a partir de amanhã - logo uma sexta-feira 13! -, assume como nova diretora-presidente da Fundação Padre Anchieta, que administra as Rádios e TV Cultura. Trata-se da primeira vez de uma mulher na presidência da instituição, inicialmente, para um período de três anos.

Maria Angela sucede a José Roberto Maluf, à frente da casa há dois mandatos, desde 2019, e terá, certamente, os sempre costumeiros e já tradicionais desafios e pressões, internos e externos.

Sob o guarda-chuva de Maluf, a Cultura, principal TV pública do país, observou um cuidadoso trabalho de recuperação e viu sua rede de emissoras se ampliar e atingir inúmeras vezes o terceiro lugar de audiência. Deixa uma marca importante.

Maria Angela, por sua vez, em recente conversa com a coluna, comparou a TV a um transatlântico, que espera “capitanear da melhor forma possível”. A programação infantil, ao que tudo indica, será uma de suas bandeiras. “Vamos ter muitas coisas legais para fazer”, avisa a executiva, que possui no currículo passagens por HBO, Netflix e Paramount.

TV Tudo

Problema de sempre

Televisão é meio assim: na entrada de alguém e saída de outro, determinadas mudanças são inevitáveis e, de certa forma, compreensivas. Nem todos têm o mesmo jeito de trabalhar.

O que não pode é querer mexer em tudo e anular o que existe de bom. Recado, sem escalas, claro, direto para a Cultura.

Por exemplo

A informação que chega é que Beth Carmona, a nova VP, vai mandar em tudo. Portanto, a caneta já está nas mãos dela.

Daqui do lado de fora, a torcida para que saiba fazer bom uso. Por ser alguém que sempre atuou muito na área de programação infantil, conhecimento e sensibilidade não lhe faltam.

Entradas e saídas

Natural, também, que na chegada da Maria Angela e saída do Maluf, alguns irão deixar a Cultura por ocuparem cargos de confiança da presidência.

Casos de Carlito Camargo e Eneas Carlos Pereira.

Falta um padrinho

A televisão tem coisas curiosas. O SBT não cansa de chamar Geraldo Luís para participar dos seus programas.

E no momento de contratar alguém, outros, nem tão conhecidos ou capazes, é que são chamados.

Já começou?

Toda TV, independentemente de nome ou cor, tem sempre instalada a sua central de boatos, que só existe para conturbar e desestabilizar a ordem das coisas.

Tão logo foi anunciada a contratação do João Silva, que muita gente do SBT nem sabia, já começaram comentários de que ele será preparado para, num futuro próximo, assumir o lugar da Virginia Fonseca. Não é nada disso. O horário do João será, sempre, depois da Virgínia.

Imagem de João Silva - Divulgação

Não é por nada

Mas pode ter certeza que os piores concorrentes de Globo, SBT, Record e companhia bela, estão respectivamente dentro da Globo, SBT e Record.

Algumas pessoas, muitas vezes para não perder as posições que ocupam, inventam histórias que só conturbam a ordem das coisas.

Grade flutuante

Há uma preocupação natural dentro do SBT em relação aos resultados da sua nova grade de programação.

As atuais medidas ainda são insuficientes para “buscar” a Record ou colaborar para ao projeto de recuperar a vice-liderança.

Sacolinha eletrônica

RR Soares, em seus programas na Band, Rede TV! e companhia bela, faz um alerta sobre os pagamentos pesados que tem pela frente.

E chamado a atenção para todos colaborarem direitinho, sempre cuidadoso em apresentar todos os caminhos bancários disponíveis.

Tem mudança

A direção da Record mexeu na data de estreia da série “Paulo, O Apóstolo”.

Em vez de 1º será no dia 7 de julho o lançamento em TV aberta.

Imagem de Priscila Ubba, Bruna Trevisan e Gabriella Busich - Divulgação

Mas e aí?

Não existe informações aí sobre o que será deste vazio ou o que será levado ao ar neste período de 1º e 7 próximos.

O final de “Força de Mulher” já foi anunciado para 30 de junho. De duas, uma: ou o santo edite vai entrar em ação e espichar a turca em alguns dias ou surgirá algum outro conteúdo de duração reduzida.

Alguém explica?

No jogo de terça-feira, Brasil e Paraguai, o Hino Nacional foi tocado e cantado respeitosamente pela Neo Química inteira.

Por que não é sempre assim? Ah, é outro público? Então tá.

Playlist

No bom sentido, a que ponto chegamos: agora em julho, Maurício Manfrini vai gravar um samba com – simplesmente – Zeca Pagodinho.

Agora, sim, musicalmente falando, o Gogó pode ficar mais marrento.

Bate – Rebate

A HBO Max marcou para o dia 31 de julho o lançamento da série documental sobre o assassinato do ator Rafael Miguel e de seus pais ...

... O autor dos crimes foi condenado a 98 anos de prisão.

O projeto “Falas de Orgulho” volta à programação da Globo no próximo dia 27.

Festa na Paulista: a Jovem Pan, 100,9, fechou maio em 3º lugar entre as rádios mais ouvidas de São Paulo...

... Das cinco da tarde à meia-noite, o crescimento foi de 3,5%.

Amaury Lorenzo, após “Volta por cima”, batalha novas oportunidades na Globo...

... Está bem cotado, inclusive, para o elenco de “Três Graças”.

O ator gaúcho Adriano Talentti vai aparecer em “A Vida de Jó”, série da Record.

O espetáculo “Closer” tem estreia marcada para 15 de junho no Teatro Vivo, em São Paulo...

... No elenco, Marjorie Gerardi, José Loreto, Larissa Ferrara e Rafael Lozano.

Neste domingo, às 19h, a TV Pai Eterno e a Rede Viva irão transmitir uma missa diretamente do Santuário do Cristo Redentor, no Rio.

C´est fini

Não é possível saber se uma escolha errada ou novela no fim da tarde no SBT não funciona.

“Eternamente Apaixonados”, das 17h45 às 18h30, não chega nem a um de audiência.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!