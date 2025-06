Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) celebrou, nesta quarta-feira (11), 200 anos de fundação. A cerimônia oficial foi realizada no auditório do Recife Expo Center, na área central da capital pernambucana. Com a presença da governadora Raquel Lyra, a solenidade homenageou lideranças civis e militares com a Medalha Comemorativa dos 200 anos.

Acompanhada da vice-governadora Priscila Krause, a gestora estadual reafirmou o compromisso do Governo de Pernambuco com o fortalecimento das forças de segurança.

"A Polícia Militar de Pernambuco completa 200 anos, e é com muita honra que eu celebro uma solenidade a todos aqueles que dedicaram e dedicam a sua vida e energia a defender o nosso Estado e caminhar para que ele sempre seja mais seguro", destacou a governadora.

Solenidade marca os 200 anos da Polícia Militar de Pernambuco - Janaína Pepeu / Secom

A cerimônia contou com um desfile simbólico reunindo cerca de 890 integrantes da PMPE, entre efetivos operacionais e alunos dos cursos de formação, além da cavalaria e viaturas.

O comandante-geral da Corporação, coronel Ivanildo Torres, também reforçou o simbolismo da data e as mudanças promovidas pelo Executivo estadual.

"São 200 anos de luta e serviço para o Estado. Ao mesmo tempo seguimos renovando com a sociedade pernambucana nossa grande e maior missão, que é servir e proteger. Nós temos investimentos em equipamentos, novas armas, novos equipamentos não letais, viaturas novas, com ampliação da nossa frota", declarou o coronel.

Investimento na PMPE

Desde o início da gestão, o Governo de Pernambuco já destinou mais de R$ 35 milhões exclusivamente para a reestruturação da PMPE.

Os recursos contemplam aquisição de armamentos, munições, coletes balísticos, uniformes, viaturas e outros equipamentos essenciais. Em paralelo, foram ampliados os investimentos em formação: atualmente, mais de 300 alunos integram o Curso de Formação de Oficiais, enquanto cerca de 2.400 participam do Curso de Formação de Praças.

Além das ações já em curso, o Governo lançou editais de licitação para construção de oito novas sedes operacionais – quatro da Polícia Militar e quatro do Corpo de Bombeiros, e enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que cria cinco novos batalhões da PMPE em diferentes regiões do Estado.