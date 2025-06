São João do Recife 2025: veja a programação do primeiro fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, no Sítio Trindade, shows na Avenida Rio Branco e Desfile das Bandeiras, no Centro, também são destaques

O São João do Recife de 2025 começa nesta quinta-feira (12) com o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, no Sítio Trindade, na Zona Norte da capital.

Também ocorrem diversas atividades no Bairro do Recife: os shows Avenida Rio Branco; a tradicional Caminhada de Forró, partindo da Rua da Moeda até a Praça do Arsenal; e o Quadrilhão, com desfile do Armazém do Campo até o Marco Zero. Ao total, serão 77 atrações.

A programação completa dos shows no Sítio da Trindade, a mais aguardada pelo público, será divulgada pela Prefeitura na quinta (12). Já foram divulgados nomes como Alceu Valença, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Lia de Itamaracá, entre outros.

Caminhada do Forró

Imagem de sanfoneiros no São João do Recife - ANDREA RÊGO BARROS/PCR

Celebrando 20 anos, a Caminhada do Forró terá concentração das 17h às 19h30, na Rua da Moeda, embalada pelo trio Xinelo Rasgado, além de apresentações de Irah Caldeira, Larissa Lisboa, Juba, César Amaral, Pecinho e Josildo Sá.

De acordo com Terezinha do Acordeon, responsável pelos sanfoneiros desde a primeira edição, 100 músicos irão puxar a Caminhada deste ano, rumo à Praça do Arsenal.

A partir das 20h30, subirão ao palco da Caminhada, Chico César e várias gerações de artistas, como Karol Maciel, Cezzinha, Felipe Costa, Beto Hortiz, além de Toninho do Acordeon e Ângelo Gabriel.

Na voz, irão se revezar outros nomes, como Silvério Pessoa, Nádia Maia, Cristina Amaral, Rogério Rangel, As Januárias, Laís Sena, Roberto Cruz, Sarah Leandro, André Macambira, Liv Moraes e Almério.

Quadrilhão

O Quadrilhão, por sua vez, desfilará alegorias juninas pelo Bairro do Recife, a partir das 18h, com concentração no Armazém do Campo até o Marco Zero. O cortejo, realizado pela Liga de Quadrilhas Juninas do Recife, reunirá 10 quadrilhas adultas e 6 infantis, de sete bairros.

Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas - 12 a 22 de junho

Imagem de quadrilha junina durante o São João do Recife - MARCOS PASTICH/PCR

O concurso das quadrilhas abre os festejos juninos no Sítio Trindade. A cada dia, se apresentam seis grupos. As eliminatórias seguem nos dias 13, 14, 15 e 16, quando serão anunciadas as finalistas, que voltam a apresentar seus espetáculos no pavilhão do Sítio nos dias 21 e 22.

Rio Branco

Imagem de sanfoneiros de decoração na Rio Branco, no Bairro do Recife, durante o São João do Recife - MARCOS PASTICH/PCR

Na "sala de reboco" montada no Boulevard Rio Branco contará com cinco atrações por dia. Nesta quinta-feira (12), a partir das 18h, o arraial da Rio Branco será embalado pelo Balé Popular do Recife, Mestres do Coco de Pernambuco, Lara Couto e Carlos Filho. Até o domingo (15), 26 atrações animam o polo.

Desfile das Bandeiras

Imagem do Desfile de Bandeiras durante o São João do Recife - MARCOS PASTICH/PCR

No sábado (14), a partir das 14h, na Rua Nova, o Desfile das Bandeiras reunirá 15 bandeiras e grupos culturais, embaladas por quatro bandinhas e orquestras musicais. O desfile em louvor aos padroeiros do altar junino, São José, Santo Antônio, São João e São Pedro, segue em direção à Rio Branco.

Uma novidade deste ano é que todo o trajeto do Desfile será acompanhado pelo projeto Ciclofrevo Junino, que reúne passistas e brincantes da dança, circulando em bicicletas.

Confira a programação do São João do Recife neste final de semana:

20ª Caminhada do Forró

Quando: Quinta-feira, a partir das 17h

Onde: Concentração, na Rua da Moeda, e cortejo até a Praça do Arsenal, onde os shows começam às 20h30

Quadrilhão

Quando: Quinta-feira, 12 de junho

Onde: Concentração às 18h, no Armazém do Campo, seguida de cortejo rumo ao Marco Zero

Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Quando: Quinta-feira, 12 de junho

Onde: Sítio Trindade

Dia 12 (Quinta-feira) 21h10 - Xodó Pernambucano

21h50 - Traquejo

22h30 - Xotear

23h10 - Xodó Junino

23h50 - Flor do Caruá

0h30 - Sem Limite

Dia 13 (Sexta-feira)

21h10 - Rosa dos Ventos

21h50 - Rojão do Cabo

22h30 - Raio de Sol

23h10 - Arrocha o Nó

23h50 - Zé Matuto

0h30 - Raízes do Nordeste

Dia 14 (Sábado)

17h10 - Serrana Matuta

17h50 - Carcará

18h30 - Sulanca

19h10 - Zabumba

19h50 - Amigos do Furacão

20h30 - Portal do Agreste

21h10 - Mistura de Cor

21h50 - Raízes do Pinho

22h30 - Dona Matuta

23h10 - Unidos da Roça

Dia 15 (Domingo)

17h10 - Origem Nordestina

17h50 - Arrasta Pé

18h30 - Magia Matuta

19h10 - Flor da Vertente

19h50 - Lumiar

20h30 - Rojão (Jaboatão)

21h10 - União Junina

21h50 - Portal do Sertão

22h30 - Evolução

23h10 - Tradição

Rio Branco

Quinta-feira (12)

14h - Forró Chão de Barro

18h - Balé Popular do Recife

19h30 - Mestres do Coco de Pernambuco

21h - Lara Couto

22h30 - Carlos Filho

Sexta-feira (13)

12h - Trio Forró Vienna

18h - Coco de Mulheres

19h30 - Trio Xodó Maior

21h - Remanso do Forró

22h30 - Banda Segnos

0h - Balaio de Cheiro

Sábado (14)

12h - Trio Nordeste Show

16h - Quadrilha Junina Brincants Show

17h - Cia. Perna de Palco

18h - Trio 100% Mulher

19h30 - Rabecado

21h - Patrícia Cruz

22h30 - Claudio Rabeca

0h - Savinho do Acordeon

Domingo (15)

12h - Trio Pérola Negra

15h - Bailinho Kids

16h - Quadrilha Raio de Sol Mirim

17h - Família Salustiano

18h - Trio Tempero do Forró

19h30 - Banda Eu, Tu & Elas

21h - Climério Oliveira

Desfile das Bandeiras

Quando: Sábado, 14 de junho, a partir das 14h

Onde: Concentração na Rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, com destino final na Rio Branco