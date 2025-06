São João 2025 deve lotar destinos do interior e impulsionar o turismo em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O São João de 2025 deve impulsionar o comércio e os serviços em Pernambuco, com destaque para o fortalecimento do turismo interno e da demanda por produtos e serviços relacionados às celebrações juninas. A Sondagem de Opinião de São João de 2025, elaborado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) com apoio do Sebrae, aponta que 27,4% dos consumidores planejam passar o período junino em outra cidade, com maioria (86,4%) optando por destinos dentro do estado. Caruaru se consolida como o principal destino (31,9%), seguido por Gravatá (12,1%). Entre os que pretendem sair do Estado (13,6%), a Paraíba é o destino mais citado, principalmente as cidades de Campina Grande e João Pessoa.

As festividades juninas devem movimentar também os espaços públicos, com 64% dos consumidores manifestando interesse em participar de shows gratuitos promovidos por prefeituras e concursos de quadrilhas. Já os eventos privados, como shows pagos e casas noturnas, despertam o interesse de 8,3% dos entrevistados. Estabelecimentos de alimentação, como bares e restaurantes, devem atrair 14,4% dos consumidores, enquanto 5,4% afirmam que pretendem aproveitar parte dos dias em hotéis ou pousadas. As comemorações domiciliares continuam com presença expressiva: 52,6% devem reunir familiares e amigos em casa.

CONSUMO NO SÃO JOÃO

Quanto ao consumo de bens para uso pessoal, 56,1% dos entrevistados declararam intenção de compra, com destaque para roupas (43%), calçados (21,5%) e acessórios (20,7%). Perfumes e cosméticos aparecem com menor adesão, na faixa de 4% a 5%. O ticket médio estimado para essas aquisições é de R$ 225 por pessoa. Já o gasto com alimentação fora do lar, considerando bares, restaurantes e lanchonetes durante o período, deve girar em torno de R$ 207 por consumidor.

No que se refere aos meios de pagamento, o cartão de crédito aparece como principal modalidade (46,4%), seguido pelo PIX (37,1%), que representa a principal forma de pagamento à vista entre os consumidores.

Do ponto de vista empresarial, 12,5% dos empresários do comércio varejista indicaram intenção de contratar trabalhadores temporários para o período junino. No setor de alimentação, esse percentual sobe para 15,0%, com maior concentração nos estabelecimentos tradicionais (18,8%). Nos shopping centers, a intenção de contratação temporária é mais baixa, atingindo 5,4%.

Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio-PE, destacou que o São João segue sendo uma das maiores forças de dinamização econômica em Pernambuco, especialmente por impulsionar o turismo interno. “As festas juninas têm um papel essencial no fortalecimento do nosso setor de comércio, serviços e turismo. A escolha de destinos locais pela maioria dos consumidores mostra como nossas cidades estão cada vez mais preparadas para receber esse fluxo, gerando emprego, renda e oportunidades em toda a cadeia produtiva — da hotelaria ao pequeno varejo, passando pela gastronomia e pelos eventos culturais.”

A expectativa de desempenho aponta para um crescimento de 13,5% no volume de vendas do comércio varejista e de 10,9% nos serviços de alimentação durante o São João 2025, reforçando a importância das festividades como componente sazonal relevante para a atividade econômica no estado.

Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE, explica que a amostra evidencia a relevância do São João para o mercado pernambucano. “A data se consolida não apenas pelo volume de consumo, mas também pela mobilidade dos consumidores dentro do estado, o que reforça a importância do turismo regional para a economia. As estratégias empresariais que valorizam a experiência do consumidor, com uso das tecnologias digitais, devem contribuir para a ampliação das vendas no período”.