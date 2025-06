Azul lança nova rota vindo direto de Madri para Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Azul Linhas Aéreas e Pernambuco celebraram, nesta terça-feira (10), o lançamento da nova rota internacional que conecta diretamente a capital pernambucana à capital espanhola, Madri. O voo inaugural decolou do Aeroporto Internacional dos Guararapes às 19h10, com previsão de chegada à Espanha às 08h30, desta quarta-feira (11). A operação será realizada três vezes por semana.



“Esse voo representa a chegada de centenas de turistas e estrangeiros a Pernambuco, um estado que se destaca pelos seus produtos turísticos de excelência, pela sua rica cultura e pela sua história única. Sob a liderança da governadora Raquel Lyra, estamos trabalhando para levar a imagem de Pernambuco para o mundo, transformando nosso potencial em oportunidades reais como geração de renda, empregos e inclusão para o nosso povo. O turismo é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento e democratização das oportunidades para todos os pernambucanos”, declarou a vice-governadora Priscila Krause, que esteve na cerimônia de lançamento.



Atualmente, Pernambuco conta com nove rotas internacionais em operação com voos diretos. Esse número vem crescendo graças a parcerias estratégicas, como os incentivos fiscais que permitem a cia aérea lançar esses e outros novos voos, e articulações como a firmada com a Azul, que contribuem para o fortalecimento da malha aérea do estado e consolidam Pernambuco como uma das principais portas de entrada de turistas estrangeiros no Nordeste brasileiro.



“O Governo Raquel Lyra está empenhado em consolidar Pernambuco como o principal destino turístico do Nordeste. A parceria com a Azul, que agora inclui um voo direto para Madri — o quinto destino internacional da companhia a partir do nosso estado, representa um avanço significativo na ampliação da malha aérea internacional. Também seguimos com ações promocionais nos principais mercados emissores, nacionais e internacionais, com o objetivo de atrair cada vez mais visitantes para Pernambuco”, destacou Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

A nova rota será operada regularmente pela Azul às terças, quintas e domingos, com retorno às segundas, quartas e sextas-feiras. Madri, considerada o coração da Espanha, é um dos principais centros culturais, políticos e históricos da Europa, famosa por seus museus, parques e a vibrante gastronomia hispânica.

Para o secretário de turismo, Kaio Maniçoba, "o lançamento do voo direto Recife-Madri, em parceria com a Azul, reafirma o nosso estado como o principal hub aéreo do Nordeste e uma porta estratégica para a Europa".

Segundo a gerente de Planejamento de Malhas da Azul, Beatriz Barbi, Pernambuco possui grande influência regional e atende a todos os critérios de conectividade necessários para oferecer aos clientes uma nova porta de entrada para a Europa, de forma mais ágil e eficiente. "Além disso, como principal hub da Companhia no Nordeste, facilitamos a conexão dos nossos clientes regionais e das capitais nordestinas com a Europa", afirma.

Para Joaquín Rodríguez, diretor-geral da Aena no Brasil, trata-se de uma rota com alto potencial de tráfego, seja para o turismo, seja para as operações logísticas, que ratifica a vocação do Aeroporto Internacional do Recife como polo de intercâmbio entre continentes.



Azul conectada a Pernambuco

A escolha da capital pernambucana para receber a rota foi estratégica, já que a cidade é o principal ponto de conectividade e o maior hub da Companhia no Nordeste. Atualmente, Aeroporto Internacional dos Guararapes opera 40 rotas, tanto domésticas quanto internacionais. A cidade se tornou uma ligação fundamental para outros destinos no Nordeste, no Norte e no Sul do Brasil, além de ser um elo importante para voos regionais e internacionais. Só em 2024, foram mais de 29 mil decolagens a partir de Recife, totalizando 3,8 milhões de assentos ofertados a partir da capital pernambucana. No primeiro trimestre de 2025, foram 787.655 clientes transportados a partir do hub do Nordeste.

Esta nova rota se junta a outros voos internacionais operados pela Azul a partir da capital pernambucana que se somam ao processo de expansão internacional da companhia e conecta o principal hub da Companhia no Nordeste as cidades de Orlando, nos EUA, com dois voos semanais; Montevidéu, no Uruguai, também com duas decolagens por semana; Porto, em Portugal, com duas partidas semanais; Assunção, que será uma rota sazonal, a partir de julho, também com dois voos na semana.



Conectividade

Entre janeiro e abril deste ano, Pernambuco recebeu 27.670 visitantes estrangeiros por meio de voos internacionais diretos. Atualmente, o estado conta com voos regulares operando para os seguintes destinos internacionais: Buenos Aires (GOL), Lisboa (TAP), Montevidéu (AZUL), Orlando (AZUL), Santiago (LATAM), Córdoba (GOL), Madri (AZUL) e Porto (AZUL).

Além disso, novas conexões já estão confirmadas: Madri (Iberia – a partir de 01/12/2025), Buenos Aires (JetSmart – a partir de 01/07/2025) e Assunção (AZUL – a partir de 01/07/2025).