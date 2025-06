Turismo nacional fecha primeiro trimestre faturando recorde de R$ 55,4 bilhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em março, época de Carnaval, o faturamento do setor alcançou R$ 18 bilhões, um crescimento de 6,6% na comparação com o mesmo período de 2024

O turismo brasileiro começou 2025 com um desempenho histórico, acumulando R$ 55,4 bilhões em faturamento no primeiro trimestre do ano. O valor supera o recorde anterior, de 2014, quando houve a movimentação de R$ 52,5 bilhões, já considerando a correção pela inflação. Os dados foram obtidos pelo Ministério do Turismo junto à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Somente em março, época de Carnaval, o faturamento do setor alcançou R$ 18 bilhões, um crescimento de 6,6% na comparação com o mesmo período de 2024 e o melhor resultado para o mês desde 2012.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, avalia que os resultados reforçam o cenário promissor do segmento ao longo de 2025 e destaca o papel estratégico da atividade na economia nacional. “O turismo brasileiro vem se consolidando como um dos pilares do crescimento do país, demonstrando resiliência, criatividade e capacidade de adaptação. A expectativa é que o setor continue gerando empregos, renda e oportunidades em todas as regiões do Brasil”, diz o ministro.

Segundo o estudo da FecomercioSP, o bom desempenho do turismo não se deve apenas ao impacto positivo de feriados prolongados, mas também ao aumento da renda do brasileiro e do emprego formal no país. Até abril, mais de 88 mil novas vagas com carteira assinada foram geradas em atividades ligadas ao setor, o que tem incentivado o planejamento de viagens e o consumo de serviços turísticos.

“O turismo não é uma atividade de consumo contínuo, mas de planejamento, e o número crescente de pessoas empregadas formalmente no país está levando a um aumento nas despesas com as desejadas férias. Nesse cenário, o setor vem conseguindo manter resultados positivos e deve continuar assim ao longo do ano, consolidando-se como um dos destaques da economia brasileira”, prevê o presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, Guilherme Dietze.

SEGMENTOS EM DESTAQUE

Entre os segmentos que mais cresceram em março, destaca-se o de alojamento, com faturamento de R$ 2,51 bilhões — alta de 20,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do trimestre, a arrecadação da rede hoteleira nacional avançou 10%.

O transporte aquaviário também teve bom desempenho no terceiro mês do ano, uma alta de 11,5%, impulsionada por deslocamentos como os de ferry-boats, favorecidos pelo aumento da demanda turística durante o Carnaval. Já o transporte aéreo de passageiros faturou R$ 4,3 bilhões, representando um aumento de 8,7% na comparação com março de 2024. Segundo a ANAC, a tarifa média real no ramo caiu de R$ 673 para R$ 576, o que contribuiu para o aumento da procura por voos.

Outras atividades também registraram crescimento, como locação de veículos (5,7%); agências de viagens e operadores turísticos (2,9%) e atividades culturais, recreativas e esportivas (1,3%).

FATURAMENTO POR ESTADO

Na análise regional, a Bahia liderou o crescimento percentual do faturamento turístico em março, com uma alta de 20,4%, influenciada por festejos carnavalescos. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (16,8%) e Ceará (13,9%), também beneficiados pela grande movimentação do período. Pernambuco teve crescimento de 3,9%.

O estado de São Paulo, que possui um maior peso na composição do setor, registrou faturamento de R$ 4,5 bilhões. O número representa um aumento de 4,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.