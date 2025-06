Centro cultural no Recife estreia com instalação inédita de John Lennon feita pelo MIS São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com curadoria fixa do MIS, o Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, traz também exposição da fotógrafa Thereza Eugênia

O Recife se prepara para a inauguração de um novo espaço cultural que contará com curadoria e mostras do MIS (Museu da Imagem e do Som) de São Paulo, além de áreas voltadas para gastronomia e lazer.

O Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo (Instituto MHM) será inaugurado para convidados neste domingo (29), às 17h, em um prédio recém-construído na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, na esquina com a Rua Tenente João Cícero, 258.

O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; aos sábados, das 10h às 20h; e aos domingos, das 10h às 18h. A entrada custará R$ 40 e R$ 20 (meia) para pernambucanos; R$ 50 e R$ 25 (meia) para visitantes de outros estados; e gratuito para alunos de escolas públicas nas terças-feiras.

A estrutura inclui um café, salas para exposições temporárias — sendo um andar com curadoria fixa do MIS —, teatro/auditório com 100 lugares, restaurante panorâmico e rooftop.

Programação de estreia

Gal Costa e Maria Bethânia, em 1972 , por Thereza Eugênia - THEREZA EUGÊNIA/DIVULGAÇÃO

A programação inaugural reúne duas exposições. Uma delas é "Encontros", da fotógrafa baiana Thereza Eugênia, que retrata momentos íntimos e cotidianos de grandes nomes da música popular brasileira, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Gal Costa, entre outros.

Já o segundo destaque é a instalação audiovisual "John Lennon, 85 anos", criada especialmente pelo MIS para o novo centro cultural. A obra celebra a trajetória do ex-Beatle com projeções que ultrapassam os oito metros de altura, trilha sonora envolvente e imagens em movimento, criando uma experiência sensorial imersiva.

De acordo com o MIS, a instalação reforça a proposta do museu de explorar os limites entre música e imagem - como já ocorreu em mostras dedicadas a artistas como David Bowie, Tim Burton e B.B. King.

Estrutura

Fachada do Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo (Instituto MHM), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife - FHOXMIDIA/DIVULGAÇÃO

O projeto arquitetônico é assinado por André Reis e Pedro Motta, com paisagismo de Maria Inês de Oliveira Mendonça e interiores por Bete Castro.

Tanto o restaurante panorâmico quando o rooftop serão assinados pela rede Casaria. Confira a estrutura por pavimento:

Térreo: Café da marca paulistana Casaria, recepção, memorial sobre Marcos Hacker de Melo, bilheteria e loja do museu com produtos exclusivos e artesanato pernambucano.



Café da marca paulistana Casaria, recepção, memorial sobre Marcos Hacker de Melo, bilheteria e loja do museu com produtos exclusivos e artesanato pernambucano. 1º andar: Exposições temporárias com curadoria do MIS de São Paulo.



Exposições temporárias com curadoria do MIS de São Paulo. 2º andar : Sala de exposição permanente com 34 máquinas musicais raras do século XIX



: Sala de exposição permanente com 34 máquinas musicais raras do século XIX 3º andar: Teatro/auditório com 100 lugares, disponível para eventos culturais e locações.



Teatro/auditório com 100 lugares, disponível para eventos culturais e locações. 4º andar: Restaurante panorâmico com conceito da rede Casaria,



Restaurante panorâmico com conceito da rede Casaria, 5º andar: Rooftop com operação também assinada pelo Casaria e disponível para locação e eventos.

Iniciativa social

As receitas de todas operações terão percentual revertido para o Programa Ressignificar, que atua em escolas públicas da Zona da Mata Sul, onde atende mais de 4 mil crianças e adolescentes com ações voltadas ao fortalecimento de competências emocionais, cidadania, pertencimento e protagonismo jovem.

"Este espaço é também um tributo ao legado deixado por Marcos Hacker de Melo, que teve vida breve, falecendo aos 34 anos, mas que sempre priorizou ações com impacto transformador", destaca Cida Hacker de Melo, idealizadora do projeto.

SERVIÇO

Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo

Onde: Avenida Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, nº 258 – Boa Viagem, Recife

Quanto: R$ 40 e R$ 20 (para pernambucanos); R$ 50 e R$ 25 (para visitantes de outros estados) e gratuito para alunos de escolas públicas nas terças.

Horário de funcionamento:



Seg a sexta - 9h às 19h



Sábado - 10h às 20h



Domingo - 10h às 18h

