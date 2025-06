Exposição de Sebastião Salgado no Recife entra em última semana após atingir 100 mil visitantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A exposição "Gold – Mina de Ouro Serra Pelada", do premiado fotógrafo Sebastião Salgado, falecido em 23 de maio deste ano, atingiu 100 mil visitantes na Caixa Cultural Recife, localizada no Bairro do Recife, Centro da capital.

A mostra foi inaugurada em 25 de março, meses antes da morte do fotógrafo, e fica em cartaz até o próximo domingo (29/06). A entrada é gratuita.

As visitas podem ser feitas de terça a sábado, das 10h às 20h, e domingos e feriados das 10h às 18h (última entrada 15 min antes de fechar).

A exposição tem a curadoria e design de Lélia Wanick Salgado, responsável pela editoria de todo o trabalho de Sebastião, co-fundadora da agência Amazonas Images e do Instituto Terra. Salgado morreu aos 81 anos, na França.

Exposição

Imagem integrante da exposição 'Gold – Mina de Ouro Serra Pelada', de Sebastião Salgado, em cartaz na Caixa Cultural Recife - © SEBASTIÃO SALGADO Imagem integrante da exposição 'Gold – Mina de Ouro Serra Pelada', de Sebastião Salgado, em cartaz na Caixa Cultural Recife - © SEBASTIÃO SALGADO

Os registros de "Gold" foram feitos na década de 1980 e mostram a realidade do que foi o maior garimpo a céu aberto do mundo, na região da Amazônia Paraense. Em mais de cinquenta fotos, a exposição revela o cotidiano da mina de onde foram extraídas toneladas de ouro em mais de uma década de exploração.

"Por uma década, ela evocou o El Dorado há muito prometido, mas, atualmente, essa corrida do ouro mais selvagem que o Brasil já teve se tornou apenas uma lenda, que permanece viva por meio de algumas lembranças felizes, muitos arrependimentos dolorosos - e fotografias", diz a curadora Lélia Wanick Salgado.

Primeira vez no Nordeste

"Gold" marcou a chegada pela primeira vez dessas fotos ao Nordeste. Antes da exposição passar a circular pelo País, as fotos estavam guardadas por mais de 30 anos.

Pelas lentes do fotógrafo mineiro o visitante percorre a realidade da jazida, os trabalhadores em atividade, as condições precárias, e a "febre do ouro" que reuniu cerca de 50 mil garimpeiros no auge do período de extração.

Sebastião Salgado passou um mês no local registrando a chegada de pessoas de todos os cantos do Brasil, o ambiente imerso na brutalidade do trabalho, os sonhos de quem vinha para construir seu futuro e a esperança de encontrar um dos materiais mais cobiçados na história da humanidade.

Carreira



Ícone do fotojornalismo em todo o mundo, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado tornou-se membro da Academia de Belas-Artes da França, uma distinção inédita para um brasileiro. - Foto: Divulgação

Sebastião Salgado nasceu em 1944 em Minas Gerais. Formado em economia, iniciou sua carreira como fotógrafo em 1973, em Paris, e trabalhou com agências como a Magnum Photos até 1994, quando fundou, junto com Lélia, a Amazonas Images, dedicada à sua obra.

Salgado viajou por mais de 100 países para desenvolver seus projetos fotográficos. Sua obra foi publicada em livros como Other Americas (1986), Sahel: l’homme en détresse (1986), Workers (1993), Genesis (2013), entre outros. Todos esses livros foram editados, concebidos e tiveram seu projeto gráfico elaborado por Lélia Wanick Salgado. Exposições itinerantes dessas obras foram, e continuam a ser, apresentadas em museus e galerias por todo o mundo.

Em 2013, foi lançado o livro De ma terre à la Terre (Da minha terra à Terra), sobre sua vida e carreira, escrito por Isabelle Francq. Em 2014, o documentário The Salt of the Earth (O sal da terra), codirigido por Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, foi premiado em Cannes e indicado ao Oscar de melhor documentário.

Seu projeto mais recente abordou a Amazônia brasileira e seus habitantes, destacando as ameaças enfrentadas pelas comunidades indígenas devido à exploração ilegal de recursos naturais.

SERVIÇO

Exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado

Onde: CAIXA Cultural Recife (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Visitação: até 29/06/25, de terça a sábado, das 10h às 20h, e domingos e feriados das 10h às 18h (última entrada 15 min antes de fechar)

Informações: (81) 3425-1915

Quanto: Acesso gratuito

Agendamento de grupos: (81) 3425-1906

