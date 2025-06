Horóscopo 26/06: pensamento positivo sobre o traballho e finanças trarão um novo rumo à sua vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Foquem no trabalho apesar das distrações familiares, pois recompensas financeiras

estão a caminho. À tarde, Mercúrio entra em sua casa astral, aprimorando sua

comunicação. Noite protegida para o romance.

Cor: BRANCO Palpite: 14, 15, 32



Touro

Você inicia seu dia com habilidade de comunicação e brilhe. As estrelas sugerem

diversão nos lazeres e atividades com a turma. Tarde animada em família graças a

Mercúrio em Leão! Nas paqueras, expansão de contatos agita a conquista. Abra o

coração e capriche no romantismo.

Cor: AMARELO Palpite: 21, 48, 10



Gêmeos

Ótimas vibes nas finanças te acompanham essa manhã e surpresas positivas

podem aparecer. Agarre as oportunidades! Agir de maneira discreta e a ajuda de

alguém do passado podem ser seus aliados. Com Mercúrio entrando em Leão,

prepare-se para novidades no amor

Cor: CINZA Palpite: 49, 23, 41



Câncer



Hoje é um bom dia para focar nos interesses pessoais e cultivar relações próximas

com muito carinho e empatia. Aproveite a harmonia no trabalho para atingir metas

em equipe, e com Mercúrio em Leão, espere excelentes notícias financeiras! Seu

charme estará em alta, perfeito para conquistar amores.

Cor: VERDE Palpite: 06, 15, 33

Leão

Quinta-feira de sossego com uma pitada de ambição! As estrelas favorecem seus

passos profissionais hoje. Agindo com discrição, você conquista o reconhecimento

merecido. Com Mercúrio te dando uma força, é dia de ir atrás dos seus interesses e

fortalecer relações amorosas.

Cor: VIOLETA Palpite: 09, 12, 48



Virgem

Experimente novidades no trabalho hoje e desenvolva suas habilidades! Fique atento

à comunicação à tarde, e se solte mais com os amigos. Pode ser que um novo amor

surja de relações amigáveis ou nas redes sociais. Compartilhar interesses comuns

traz leveza ao romance.

Cor: PRETO Palpite: 45, 27, 54



Libra



Sua popularidade está em alta e nada vai parar seu sucesso, se mantiver o foco no

trabalho! Com Mercúrio entrando em Leão, prepare-se para good vibes, saia da

rotina, curta os amigos e melhore a convivência com quem ama. Fique atento, a

atração por um amigo pode aumentar.

Cor: AZUL Palpite: 57, 09, 03



Escorpião



Escorpianos, anseios por mudanças? Inicie um novo curso, aprenda algo novo

online! Trabalho em equipe leva ao sucesso hoje, e Mercúrio em Leão trará

progresso. A vida amorosa está em alta, prepare-se para fortes emoções! Surpresas

emocionantes no amor esperam por você.

Cor: AMARELO-OURO Palpite: 03, 10, 46

Sagitário

Hoje será agitado com mudanças surpresas, até no trabalho! Foque nos seus

objetivos porque nada vem de graça. Com Mercúrio em Leão, viagens e trabalho em

equipe são favorecidos. Seja sensual e divertido pra conquistar o crush. A noite

promete romance e muita paixão. Se jogue!

Cor: AMARELO Palpite: 08, 33, 35



Capricórnio



Os astros protegem seus relacionamentos hoje, incentivando conexões e

melhorando a convivência. Boas notícias - Mercúrio em Leão traz mais foco para o

que realmente importa. Prepare-se para um flerte emocionante e um romance

abençoado pelas estrelas!

Cor: AZUL Palpite: 11, 61, 25



Aquário



Comece o dia com disposição para enfrentar tarefas em casa ou no trabalho. Fique

atento, pois pode haver oportunidades para ganhar dinheiro extra! Com a chegada

de Mercúrio em Leão, parcerias são favorecidas e os relacionamentos ganham vida.

Se solteiro, a mudança pode estar próxima. Hoje à noite, se prepare para uma

comunicação mais afinada no amor.

Cor: LILÁS Palpite: 31, 32, 40



Peixes



Ótimas energias aguardam hoje! Use o diálogo para superar obstáculos e

impressionar os clientes. O trabalho flui com Mercúrio te ajudando! Até paixão à

primeira vista pode acontecer, pois o ar está carregado de romantismo. Boa sorte!

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 22, 15, 04