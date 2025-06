Horóscopo 25.06: mantenha a sua segurança

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Áries

Com a Lua em Câncer, o foco está na família. Equilibre o trabalho em casa com o serviço, seja você de home office ou trabalhe com familiares. Use praticidade e realismo para agarrar oportunidades. Possibilidade de reconciliar com um amor antigo e expectativa de dedicação e ciúme no romance.

Cor: PRETO Palpite: 04, 58, 05



Touro

Hoje, combine comunicação afiada e diversão para conquistar o dia! As estrelas sugerem que tarefas pendentes no trabalho irão fluir facilmente e até um romance passageiro pode aquecer seu coração. Valorize a conversa e a leveza no amor para fugir da rotina.

Cor: LARANJA Palpite: 55, 57, 48



Gêmeos

Vai brilhar hoje no quesito finanças, graças à Lua em Câncer! Confie em seus instintos para novas oportunidades. Surpresa: lucros inesperados podem aparecer! Mas, cuidado com a possessividade no romance. Mantenha o relacionamento leve para a paz reinar.

Cor: CEREJA Palpite: 27, 34, 18



Câncer

Seja seguro e decidido hoje no trabalho! A conversa e diplomacia são suas ferramentas para alcançar objetivos. Espere momentos descontraídos com o seu par. Aproveite!

Cor: MAGENTA Palpite: 03, 27, 48



Leão

Lua em turbilhão hoje! Busque paz e aja nos bastidores para manter a inveja à distância. O astral segue positivo, com vislumbres de sucesso financeiro à frente. Lembre-se: ouvir mais e falar menos traz harmonia ao amor.

Cor: GOIABA Palpite: 46, 57, 10



Virgem

Hoje, ouça seus amigos, eles poderão te inspirar. Com uma energia voltada ao próximo, considere se envolver em ações sociais. Na paquera, espere surpresas e potenciais novos amores, graças aos amigos. Para deixar a relação a dois mais animada, experimente novidades.

Cor: ROSA Palpite: 60, 32, 33



Libra

Olá, prosperidade te espera na vida profissional e curtição no amor! Esbanje energia no serviço, defina grandes projetos e foque no essencial para brilhar. Lembre-se: segredos podem acelerar o sucesso. Para os solteiros, capriche no visual e para os comprometidos, o amor se fortalece cada vez mais. Vamos nessa?

Cor: LILÁS Palpite: 32, 35, 50



Escorpião

Comece o dia com a Lua favorecendo disposição para explorar e viajar! Mas lembre-se de focar no trabalho, aproveite sua sociabilidade para tarefas em equipe. Na relação a dois, a descontração promete muitos carinhos e divertimento. Solteiro? Esteja aberto para se apaixonar por alguém de longe. Dê uma chance!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 36, 29, 45



Sagitário

Hoje começa animado, cheio de mudanças e surpresas favoráveis, especialmente no trabalho. Seja perspicaz, novas oportunidades podem surgir a qualquer momento. O romance está em alta, com a atração física sendo um grande condutor. Prepare-se para esquentar o clima com seu par. Vamos lá!

Cor: PINK Palpite: 60, 22, 31



Capricórnio

Lua em Câncer sinaliza sucesso em parcerias e trabalho em equipe hoje! Ideal para explorar negócios à distância e movimentar a paquera com bom humor. Lances iniciados agora podem se firmar. O romance também se aquece. Aproveite!

Cor: BEGE Palpite: 35, 05, 53



Aquário

As estrelas sugerem uma grande dedicação ao trabalho hoje! Concentre-se em suas tarefas de rotina e transforme surpresas matinais em oportunidades. Apesar dessa onda de trabalho possa impactar sua vida amorosa, siga em frente com sua força astral!

Cor: VERDE Palpite: 51, 59, 06



Peixes

Libere sua criatividade e charme hoje! Você tem habilidade incrível para lidar com pessoas e essa é a sua chance de transformar sonhos em ações. Espera conquistar alguém especial? Use seu magnetismo e vire o centro das atenções. Estrelas estão torcendo por você!

Cor: VERMELHO Palpite: 21, 37, 19