Confederação do Equador ganha cinco novos livros gratuitos em bicentenário; saiba como obter

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Livraria do Senado lança publicações em Brasília, em meio a exposição que marca os 200 anos do movimento em 2024

A Confederação do Equador, revolução republicana iniciada em Pernambuco há 201 anos, em 2 de julho de 1824, está sendo celebrada em Brasília com uma exposição e o lançamento de uma série de livros.

O movimento se espalhou por outros estados do Nordeste, simbolizando a luta pela descentralização do poder.

A mostra "Confederação do Equador: Uma história de luta pela cidadania" está montada no Senado Federal, sendo promovida pela comissão criada para comemorar os 200 anos do movimento, presidida pela senadora pernambucana Teresa Leitão (PT).

Livros sobre a Confederação do Equador

Também serão lançadas publicações sobre o bicentenário da Confederação, que poderão ser baixadas gratuitamente na Livraria do Senado a partir desta terça-feira (1º).

Entre os autores, estão os professores da Universidade Federal de Pernambuco George Cabral (presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano) e Marcus Joaquim Maciel de Carvalho.

Confira os livros:



A primeira revolução constitucionalista brasileira: a Confederação do Equador no seu bicentenário , organizada pelo historiador André Heráclio do Rêgo



, organizada pelo historiador André Heráclio do Rêgo Confederação do Equador: a luta pela cidadania na construção do Brasil , organizada pelo professor George Felix Cabral de Souza



, organizada pelo professor George Felix Cabral de Souza A Paraíba na Confederação do Equador , do professor Josemir Camilo de Melo



, do professor Josemir Camilo de Melo Os Mártires da Confederação do Equador no Ceará , organizado pelo historiador Júlio Lima Verde Campos de Oliveira



, organizado pelo historiador Júlio Lima Verde Campos de Oliveira Confederação do Equador: a luta pela cidadania na construção do Brasil, organizado pelo professor Marcus Joaquim Maciel de Carvalho

O bicentenário do movimento tem sido celebrado em Pernambuco e em Brasília com um ano inteiro de comemoração e atividades, até dois de julho de 2025.

Em Pernambuco, foi reeditada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) a obra "Frei Joaquim do Amor Divino Caneca", organizado por Evaldo Cabral de Mello.

Documentário

A TV Senado também vem lançando episódios da série documental "Uma outra independência", sobre o episódio histórico.

O segundo episódio será lançado nesta terça-feira (1º), intitulado "Outras Terras, Outras Gentes". O primeiro, intitulada "Um herói sem rosto", foi lançada no final do ano passado.

A Confederação do Equador

A Confederação do Equador declarou Pernambuco um país com governo próprio, aberto à entrada de qualquer outra província que também estivesse insatisfeita com a política centralizadora de D. Pedro I nos primórdios do Império.

O movimento pregava a República e a descentralização, atraindo a adesão da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. A revolta durou pouco, não chegando a completar cinco meses.

'Execução de Frei Caneca', de Murillo La Greca, da década de 1920 - REPRODUÇÃO

Na época, foi proibida e severamente perseguida pelas tropas do imperador. Foram condenadas à morte 31 pessoas, entre elas o Frei Joaquim do Amor Divino, mais conhecido como Frei Caneca, que se tornou um herói entre os revolucionários.

O desfecho teve uma reação implacável contra Pernambuco, que foi penalizado com a perda de território, como a Comarca de São Francisco, corresponde atualmente hoje o Oeste do Estado da Bahia.

Anos antes, o Estado já havia perdido a Comarca de Alagoas, que compreende atualmente o Estado vizinho, pela Revolução de 1817.

Hoje, aparece como um ocorrido de menor importância nos livros didáticos, apesar de sua relevância para a história brasileira.



Saiba como assistir aos Videocasts do JC