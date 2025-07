Horóscopo 01.07: comece o mês expandindo seus horizontes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Áries

Você começa o mês com toda energia no trabalho, finalize tarefas pendentes e impressione os colegas. Suas finanças estão seguras, mas o sucesso financeiro depende do seu esforço. O romance fica mais animado à noite sob a Lua em Libra.

Cor: BRANCO Palpite: 36, 27, 18



Touro

Direcione sua criatividade e charme para o trabalho hoje, use seu carisma para conquistar clientes e criar conexões! Paquere e encante à tarde, aproveitando momentos românticos. Mas, cuidado! Sua saúde e rotina também precisam de atenção.

Cor: PRATA Palpite: 36, 02, 38



Gêmeos

Atenção voltada para assuntos caseiros hoje! No trabalho, se estiver ligado a produtos e serviços do lar, sua produtividade decola. Use seu lado prático para superar desafios e, se precisar, recolha-se um pouco. À noite, a Lua ilumina seu paraíso astral, trazendo energia para arrasar na paquera. Se já tem seu parceiro, curta cada momento e fortaleça os laços.

Cor: VERMELHO Palpite: 52, 46, 54



Câncer

Você começa o mês expandindo seus horizontes e ousando mais no trabalho. Oportunidades promissoras vêm através de boa comunicação, especialmente após o almoço. Prepare-se, o crush pode finalmente enviar aquela mensagem! À noite, espere um clima mais calmo com a Lua em Libra.

Cor: AMARELO Palpite: 15, 50, 44



Leão

Hoje as estrelas favorecem sua prosperidade financeira! Aproveite para negociar, inovar e mostrar suas habilidades. No amor, com a Lua em Libra, as conversas e o romantismo estarão em alta. Prepare-se para fortes emoções na conquista!

Cor: PRETO Palpite: 43, 36, 45



Virgem

Você inicia aquele curso ou projeto pessoal que tanto sonha! Destaque-se no trabalho com sua dedicação e comprometimento. Financeiramente, seja cauteloso à noite e em questões de coração, esteja preparado para a movimentação! Busque segurança.

Cor: MARROM Palpite: 17, 06, 44



Libra

Hoje, sua disposição para repensar a vida vai se destacar. Trabalhe de maneira mais independente e veja como as coisas fluem! A Lua entrando em seu signo à noite promete confiança e charme, perfeito para ganhar o coração do crush.

Cor: LILÁS Palpite: 05, 40, 50



Escorpião

Acenda a chama de seus sonhos e projetos ambiciosos no trabalho hoje! Suas habilidades de se conectar com os outros estão em alta - compartilhe ideias e uma força com aliados. Convide amigos para um encontro divertido e impulsione suas chances na paquera. Corra contra o tempo, pois a noite traz mudanças.

Cor: CINZA Palpite: 02, 27, 11



Sagitário

Prepare-se para um dia produtivo e ambicioso no trabalho, com ótimas surpresas à tarde! Com a Lua mudando para Libra, a noite promete animação com amigos e leveza no amor. Fique de olho nas redes sociais, um novo encanto pode surgir. Para quem já ama, a sintonia cresce!

Cor: SALMÃO Palpite: 43, 09, 54



Capricórnio

Seu mês começa com interações valorosas e camaradagem no trabalho. Prepare-se para boas notícias envolvendo a Justiça. Trabalho em equipe e novas parcerias estão favorecidos. Ative sua energia no amor para combater a rotina e avançar na conquista!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 18, 45, 38



Aquário

Prepare-se para surpresas e mudanças, seja em casa ou no trabalho. Finalize um ciclo e abra espaço para boas energias. Flexibilidade é necessária, mas a Lua em Libra à noite promete animação! Seu bom humor será um trunfo e o romantismo no ar pode levar um flerte à um compromisso. Transformação e amor estão vindo!

Cor: VERDE Palpite: 24, 04, 33



Peixes

Sua habilidade para lidar com os outros segue em alta nesta terça, por isso, vale fazer um esforço para deixar o isolamento de lado, inclusive no trabalho. É hora de investir na comunicação se quiser expandir seus contatos e melhorar a convivência com os colegas, especialmente na parte da tarde. À noite, a Lua em Libra traz uma dose extra de paixão e promete apimentar os assuntos amorosos.

Cor: CEREJA Palpite: 25, 52, 19