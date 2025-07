Morre Carlos Gomes Oliveira, poeta, músico e editor pernambucano, aos 43 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Autor de diversas obras, artista foi vencedor do III Prêmio Pernambuco de Literatura e organizou a revista "Outros Crítico"

Faleceu na última segunda (30/06) o poeta, músico, editor e pesquisador pernambucano Carlos Gomes Oliveira, aos 43 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer de pâncreas.

Reconhecido como uma voz expressiva da literatura contemporânea no Estado, o artista foi vencedor do III Prêmio Pernambuco de Literatura.

A Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) lamentaram o falecimento.

"Sua partida entristece profundamente o cenário cultural de Pernambuco e do Brasil. Sua palavra, no entanto, seguirá ecoando como verso, canto e memória, entre aqueles que puderam lê-lo, ouvi-lo e partilhar de sua sensível criação", diz a nota.

Trajetória

Carlos foi autor de obras como "Exôdo" (poesia, 2016, vencedor do Prêmio Pernambuco de Literatura), "Canções Iluminadas de Sol" (ensaio, 2018), "Canções Não" (poesia-disco, 2019), "Nunca é Triste um Corpo que Fala eu te Amo" (poesia, 2023), entre outros.

Em 2024, lançou o seu primeiro título voltado ao público infantojuvenil, "Dagunda", lançado pela Cepe Editora.

Na música, lançou o disco "Teu Nome Vem de Longe" (2024), trabalho em que explorou o lirismo característico de sua produção literária.

Revista de crítica

Entre seus projetos editoriais, destaca-se a revista "Outros Críticos", criada em 2008. A publicação contou com 13 edições impressas, algumas viabilizadas por meio do Funcultura e com apoio da Companhia Editora de Pernambuco, além de manter um portal online.

A Outros Críticos ajudou na fruição da crítica contemporânea sobre arte, especialmente sobre música, ao longo da década passada, dando espaço para críticos de diferentes perfis.

O selo editorial foi responsável pelo lançamento do livro "Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim", de Thiago Soares, a primeira publicação dedicada ao brega a ser contemplada em edital do Funcultura.

