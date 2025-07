Festival Pintando o 7 leva dança, teatro e oficinas à Caixa Cultural Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Caixa Cultural Recife recebe, entre os dias 4 e 20 de julho, a 8ª edição do Festival Pintando o 7. Com foco no público infantil, a programação inclui espetáculos de dança, teatro e oficinas criativas, sempre às sextas, sábados e domingos, às 16h.

Entre os temas desta edição estão inclusão, neurodiversidade e imaginação. A proposta é oferecer atividades lúdicas para crianças e seus responsáveis durante o período de férias escolares. O festival tem patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

Programação traz espetáculos infantis de dança e teatro

A abertura fica por conta do espetáculo Oras Bolas, da Companhia Noz de Teatro, Dança e Animação (SP), nos dias 4, 5 e 6. Com figurinos inusitados e luz negra, a peça explora o universo das formas geométricas por meio da dança e da brincadeira.

Já na semana seguinte, 11, 12 e 13 de julho, o grupo Artesanal Cia. de Teatro (RJ) apresenta AZUL, que aborda a relação de uma menina com seu irmão autista. O espetáculo recebeu os prêmios de Melhor Espetáculo Infantil pela APTR (2023) e de Melhor Espetáculo do Ano pela APCA (2024).

Fechando a programação, o grupo pernambucano Coletivo de Artistas encena Hélio, o balão que não consegue voar, nos dias 18, 19 e 20. A montagem conta a história de um balão com Transtorno do Espectro Autista que vive em uma loja de festas, e usa objetos e metáforas para falar sobre diferenças e possibilidades.

Os ingressos para os espetáculos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei).

Oficinas gratuitas estão com inscrições abertas no site da Caixa Cultural

Além das apresentações, o festival oferece oficinas gratuitas sobre literatura de cordel, teatro de bonecos e criação artística. As atividades são destinadas a duplas de crianças com seus responsáveis e as inscrições estão abertas no site da Caixa Cultural. As vagas são limitadas.

O festival integra a programação dos 45 anos da Caixa Cultural e os 13 anos da unidade Recife. A instituição mantém centros culturais em sete capitais brasileiras e, em 2025, inaugura sua primeira unidade na região Norte, em Belém (PA).

Programação completa do Festival Pintando o 7

Espetáculos:

Oras Bolas - Cia. Noz de Teatro, Dança e Animação (SP)

Dias: 4, 5 e 6 de julho | Horário: 16h | Duração: 45 min | Classificação: livre

AZUL - Artesanal Cia. de Teatro (RJ)

Dias: 11, 12 e 13 de julho | Horário: 16h | Duração: 70 min | Classificação: livre

Hélio, o balão que não consegue voar - Coletivo de Artistas (PE)

Dias: 18, 19 e 20 de julho | Horário: 16h | Duração: 50 min | Classificação: livre

Oficinas:

As Múltiplas Inteligências e As Formas Animadas, com Anie Welter (SP)

Data: 5 de julho (sábado)| Horário: das 10h30 às 12h

Público-alvo: Crianças de 8 a 14 anos com responsáveis Vagas: 24 (12 duplas)

Cordelizando – Cordel para Crianças, com Mari Bigio (PE)

Data: 12 de julho (sábado) | Horário: das 10h30 às 12h

Público-alvo: Crianças de 7 a 12 anos com responsáveis Vagas: 24 (12 duplas)

Atenção: Boneco na Mão! com Fábio Caio (PE)

Data: 18 de julho (sexta-feira) | Horário: das 10h30 às 12h

Público-alvo: Crianças de 6 a 12 anos com responsáveis Vagas: 24 (12 duplas)

Todas as oficinas são gratuitas, e as inscrições podem ser feitas através do site da CAIXA Cultural.

