Semana Hermilo 2025 tem peças gratuitas, aula espetáculo, oficinais e mais; confira programação

Para celebrar a memória cênica nordestina, o Teatro Hermilo Borba Filho apresenta, entre os próximos dias 8 e 20 de julho, mais uma edição da Semana Hermilo. Montagens teatrais recifenses, palestras, rodas de conversa, aula espetáculo, lançamento de livro e oficinas integram a programação.

Realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, a Semana Hermilo é um evento cultural e formativo, que estica, desdobra e ressignifica a vigência da obra do autor, encenador, professor, crítico e ensaísta Hermilo Borba Filho.

A programação é toda gratuita e começa, na noite da próxima terça-feira (8), com novidade: o lançamento do livro “Cultura, Diversidade de um Conceito”, do mestre em história, doutor em educação e pós-doutor em filosofia Flavio Brayner, que também ministrará palestra com o tema de seu livro.

Montagens teatrais recifenses na Semana Hermilio

O primeiro dia da Semana terá a apresentação do espetáculo “Bolor”, de Isabela Serevi, Gabi Holanda e Guilherme Allain, vencedores do edital Solo do Outro. Iniciativa da Prefeitura do Recife, o mecanismo de fomento cênico é dedicado à pesquisa e criação de espetáculos solo de dança, que dialoguem com a literatura de Hermilo. “Bolor” terá mais três sessões: nos dias 9, 19 e 20.

No dia 10, a Semana Hermilo apresenta mais um espetáculo: “Vossa Mamulengência”, de Ariano Suassuna e Arthur Cardoso, vencedor do edital O Aprendiz em Cena, iniciativa com foco na formação de novos diretores de teatro e no estímulo à montagem de autores e textos teatrais célebres de Pernambuco e do Nordeste. O espetáculo será apresentado também nos dias 11, 12 e 13.

Nos dias 15 e 16, respectivamente, mais duas montagens subirão ao palco da Semana Hermilo: “Luz nas Trevas”, de Bertold Brecht, em adaptação dos alunos da Universidade Federal de Pernambuco, e “Tudo de Novo no Front”, inspirado no texto “Piquenique no Front”. Assinada por Fernando Arrabal, a peça tem direção de Marcondes Lima.

Completam a programação os espetáculos “Dança Caminhos”, de Fabinho Soares, e “Passos”, da Compasso Cia. de Dança, apresentados em sessões únicas, nos dias 17 e 18, respectivamente.

Semana Hermilo quer conversar sobre arte

Ainda no dia 15, a Semana discutirá a contribuição de Hermilo Borba Filho para a formação de atores e atrizes do Recife, entre os anos de 1950 a 1970, em palestra conduzida pelo professor Roberto Lúcio.

Nos dias 16 e 19, haverá ainda importantes conversas sobre as obras de Brecht e Hermilo, a partir da perspectiva da cena épica, e sobre a antropologia do gesto cênico, conduzidas, respectivamente, pelos professores Marcondes Lima e Felipe Kroury.

Comungando o passado e o futuro, a teoria e a prática, o sagrado e o brincante, o feminino e as tradições culturais que ele sustenta há muitas gerações, a mestra Nice Teles dará uma aula-espetáculo no dia 18 sobre os personagens femininos no cavalo marinho.

Oficinas ofertadas



Com o objetivo de reverberar algumas das perspectivas cênicas do autor devoto à cultura popular como linguagem artística, a etapa formativa da Semana Hermilo contará com duas oficinas, ambas gratuitas.

A primeira, oferecida entre os dias 11, 12 e 13, das 9h às 12h, será Antropologia do Gesto, ministrada pelo professor Felipe Kroury. A segunda será Personagens Femininas no Cavalo Marinho, ministrada pela mestra Nice, entre os dias 15, 16 e 17, das 14h às 17h.

As inscrições para as oficinas da Semana Hermilo devem ser feitas pelo e-mail: centroapolohermilo.pauta@gmail.com.

Programação completa da Semana Hermilo 2025

Terça-feira (08/07)

18h45 - Lançamento do livro: “Cultura, Diversidade de um Conceito”, do professor Flavio Brayner

19h - Palestra: Cultura, Diversidade de um Conceito, com o professor Flavio Brayner

19h45 - Espetáculo: “Bolor”, de Isabela Serevi, Gabi Holanda e Guilherme Allain (vencedores do edital Solo do Outro 2024)

Quarta-feira (09/07)

19h - Espetáculo: “Bolor”, de Isabela Serevi, Gabi Holanda e Guilherme Allain (vencedores do edital Solo do Outro 2024)

Quinta-feira (10/07)

19h - Espetáculo: “Vossa Mamulengência”, de Ariano Suassuna e Arthur Cardoso (vencedor do edital Aprendiz em Cena 2024)

Sexta-feira (11/07)

9h às 12h - Oficina: Antropologia do Gesto, com Felipe Kroury

19h - Espetáculo: “Vossa Mamulengência”, de Ariano Suassuna e Arthur Cardoso (vencedor do edital Aprendiz em Cena 2024)

Sábado (12/07)

9h às 12h - Oficina: Antropologia do Gesto, com Felipe Kroury

19h - Espetáculo: “Vossa Mamulengência”, de Ariano Suassuna e Arthur Cardoso (vencedor do edital Aprendiz em Cena 2024)

Domingo (13/07)

9h às 12h - Oficina: Antropologia do Gesto, com Felipe Kroury

19h - Espetáculo: “Vossa Mamulengência”, de Ariano Suassuna e Arthur Cardoso (vencedor do edital Aprendiz em Cena 2024)

Terça-feira (15/07)

14h às 17h - Oficina: Personagens Femininos no Cavalo Marinho, com Mestra Nice

19h - Palestra: Contribuição de Hermilo Borba Filho para a formação de atores e atrizes do Recife de 1950 a 1970, com o professor Roberto Lúcio

20h - Espetáculo: “Luz nas Trevas”, de Bertold Brecht (montagem dos alunos da Universidade Federal de Pernambuco)

Quarta-feira (16/07)

14h às 17h - Oficina: Personagens Femininos no Cavalo Marinho, com Mestra Nice

19h - Roda de conversa: Cena épica segundo Brecht e Hermilo Borba Filho, com o professor Marcondes Lima

20h - Espetáculo: “Tudo de novo no front”, de Fernando Arrabal, com direção de Marcondes Lima

Quinta-feira (17/07)

14h às 17h - Oficina: Personagens Femininos no Cavalo Marinho, com Mestra Nice

19h - Espetáculo: “Dança CAMINHOS”, de Fabinho Soares

Sexta-feira (18/07)

17h - Aula-espetáculo: Personagens Femininos no Cavalo Marinho, com Mestra Nice

19h - Espetáculo: “Passos”, da Compasso Cia de Dança

Sábado (19/07)

17h - Palestra: Antropologia do Gesto, um estudo do humano através do gesto cômico, com o professor Felipe Kroury

19h - Espetáculo: “Bolor”, de Isabela Serevi, Gabi Holanda e Guilherme Allain (vencedores do edital Solo do Outro 2024)

Domingo (20/07)

19h - Espetáculo: “Bolor”, de Isabela Serevi, Gabi Holanda e Guilherme Allain (vencedores do edital Solo do Outro 2024)

