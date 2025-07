Recife recebe mostra gratuita de cinema com indicados ao 'Oscar brasileiro'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mostra Grande Otelo exibirá filmes como "Ainda Estou Aqui" e "Alto da Compadecida 2" de graça no Cinema da Fundação, entre os dias 15 e 22 de julho

Cinéfilos pernambucanos terão a oportunidade de assistir gratuitamente a alguns dos principais filmes nacionais do último ano. O Recife foi confirmado como uma das sedes da "Mostra Grande Otelo 2025", que exibirá os longas-metragens que concorrem ao Voto Popular no mais importante prêmio do cinema brasileiro.

As sessões na capital pernambucana acontecerão entre os dias 15 e 22 de julho, no Cinema da Fundação/Cinema do Museu, em Casa Forte.

A programação é um prato cheio para os amantes da sétima arte e inclui títulos aguardados, como a comédia "O Auto da Compadecida 2", de Guel Arraes e Flávia Lacerda, e dramas aclamados como "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, e "Motel Destino", de Karim Aïnouz.

A iniciativa é da Academia Brasileira de Cinema e tem como objetivo permitir que o público conheça e vote em seus filmes preferidos para o prêmio de Melhor Filme do Júri Popular, nas categorias ficção, documentário e comédia. A votação já está aberta pelo link: votopopular.academiabrasileiradecinema.com.br.

A mostra é um evento nacional, que começa hoje (1º de julho) e vai até o dia 29, passando por um total de 20 cidades em oito estados. Além do Recife, a programação gratuita também chegará a capitais nordestinas como Salvador (BA), João Pessoa (PB), Fortaleza (CE) e Natal (RN), e a outras cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

A grande cerimônia de premiação do Grande Otelo 2025 está marcada para o dia 30 de julho, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela internet.

Serviço

Mostra Grande Otelo 2025 - Exibições Gratuitas

Quando: De 15 a 22 de julho de 2025

De 15 a 22 de julho de 2025 Onde: Cinema da Fundação / Cinema do Museu (Av. Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte, Recife)

Cinema da Fundação / Cinema do Museu (Av. Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte, Recife) Quanto: Gratuito (programação detalhada a ser divulgada no site da Academia Brasileira de Cinema).

Saiba como assistir aos Videocasts do JC