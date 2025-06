Cine PE 2025: Leandra Leal recebe homenagem e pede por 'políticas públicas que escoem o cinema brasileiro'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atriz recebeu o Troféu Calunga Dourada no Cineteatro do Parque: 'Temos muitas narrativas e espero ficar até o último segundo contanto essa histórias'

O 29º CINE PE - Festival do Audiovisual celebrou a carreira da atriz Leandra Leal, que recebeu o Troféu Calunga Dourada em cerimônia realizada no Cineteatro do Parque, no Centro do Recife, na noite do sábado (14/06).

"A minha vida é definida pelos trabalhos que eu estava fazendo em cada momento. Hoje está sendo muito bonito olhar para todas essas personagens e admirá-las. Olhar para si e gostar do que se vê”, afirmou a artista.

Leal destacou que a homenagem tem um valor simbólico, já que foi na primeira edição do festival que ela despontou em seu primeiro longa-metragem, "A Ostra e o Vento", de Walter Lima Jr., filme que, à época, foi premiado no CINE PE.

"Estou num momento muito feliz da minha vida. Acabei de ter meu segundo filho - não tão recentemente, mas para mim foi ontem - e hoje é a primeira vez que passo uma noite fora de casa. E, na segunda-feira, já volto a um set, com o Fernando Coimbra, diretor do filme que vocês vão ver aqui", contou, em referência ao longa Os Enforcados, exibido logo após a homenagem.

Regulamentação do streaming

A homenageada encerrou sua fala com um chamado em defesa das políticas públicas e da diversidade de vozes no audiovisual: "Vamos regulamentar o VOD (serviços de vídeo sob demanda), vamos continuar exigindo políticas públicas que escoem nossa produção. Temos muitas narrativas que merecem ser contadas. E eu espero ficar até o último segundo contando essas histórias”, finalizou.

Coube ao diretor de fotografia e cineasta Walter Carvalho a entrega do troféu. "Zêuxis pintou a mulher ideal com traços de várias mulheres da Grécia Antiga. Mas sabem por que ele fez isso? Porque ele não conhecia a Leandra Leal", disse.

Os Enforcados

Exibido na ocasião, "Os Enforcados", de Fernando Coimbra, é um thriller psicológico que mergulha nas zonas sombrias das relações humanas e conduz o espectador por um enredo carregado de tensão, ambiguidade e emoção.

O filme conta a história do casal Regina e Valério, que se vê envolvido em dívidas e traições herdadas da família de Valério. Uma noite, eles encontram o plano perfeito. Mas, ao executá-lo, são sugados por uma espiral de violência que parece não ter fim.

No longa, Leandra divide a cena com Irandhir Santos e destaca que o processo foi bastante eletrizante. “Eu amei fazer o filme e espero que vocês gostem também. Se gostarem, repliquem, comentem, porque estamos vivendo um momento muito lindo no nosso cinema”, ressaltou.

Premiação

A solenidade de encerramento do festival ocorre neste domingo (15), no Parque, com a entrega do Troféu Calunga de Prata aos vencedores. Na Mostra Competitiva de Longas-Metragens, concorrem os seguintes filmes:

A Melhor Mãe do Mundo (SP), ficção de Anna Muylaert;

O Ano em Que o Frevo Não Foi pra Rua (SP), documentário de Mariana Soares e Bruno Mazzoco;

Senhoritas (PE), de Mykaela Plotkin;

Itatira (SP), documentário de André Luís Garcia;

Nem Toda História de Amor Acaba em Morte (PR), de Bruno Costa.

