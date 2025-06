Morre Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e um dos criadores do Fundo de Quintal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma das maiores lendas do samba, Bira Presidente faleceu às 23h55 deste sábado, 14, no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, aos 88 anos. Segundo o Cacique de Ramos e o Fundo de Quintal, ele lutava contra um câncer de próstata e tinha Alzheimer.

"Bira construiu uma trajetória marcada pela firmeza, pela ética e pela contribuição inestimável ao samba e à cultura popular brasileira", publicaram em nota conjunta os dois grupos de samba criados por ele.

"Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi o ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações."

Bira Presidente deixa as filhas Karla Marcelly e Christian Kelly, os netos Yan e Brian, e a bisneta Lua. Data e local de velório e sepultamento ainda não foram informados pela família.