12ª Festa do Cinema Italiano terá mais de 40 exibições no Recife; confira programação

8 ½ Festa do Cinema Italiano ocorre no Moviemax Rosa e Silva de 25 de junho a 2 de julho, incluindo muitos filmes com temáticas políticas

O festival 8 ½ Festa do Cinema Italiano está celebrando a sua 12ª edição no Brasil com uma programação especial e cópias restauradas do cineasta Federico Fellini.

No Recife, o festival ocorre entre os dias 26 de junho e 2 de julho, com programação completa no Moviemax Rosa e Silva, na Zona Norte da capital. A edição conta com 11 filmes ao todo. Os ingressos custam R$ 20, com vendas antecipadas no site do festival.

Pré-abertura do Festa do Cinema Italiano no Recife

Nesta quarta-feira (25), será realizada no Moviemax Rosa e Silva a pré-abertura do Festival, destinada a convidados e público pagante, coquetel às 20h20 e sessão às 21h.

Na ocasião, será exibido "Gloria!", de Margherita Vicario, um hino à liberdade feminina que lhe rendeu três prêmios David di Donatello, melhor direção de estreia, melhor trilha sonora (em parceria com Davide Pavanello) e melhor canção ("Ária!", da qual foi intérprete).

Destaques da programação da Festa do Cinema Italiano

O grande destaque da edição é o aclamado “Vermiglio - A Noiva da Montanha”, de Maura Delpero. A produção explora as complexas dinâmicas familiares e sociais em meio aos desafios impostos pela Segunda Guerra Mundial.

Esse filme teve estreia em Veneza e venceu o Grande Prêmio do Júri (Leão de Prata), recebendo também os prêmios de Melhor Filme Italiano e Melhor Jovem Atriz. Ele também foi indicado pela Itália para disputar uma das vagas no Oscar 2025 de filme internacional.

Outro destaque é o longa “La vita accanto”, de Marco Tullio Giordana, que fez sua estreia mundial no último Festival de Locarno, em uma exibição fora da competição oficial. Adaptação do livro de Mariapia Veladiano, o longa conta a história de Rebecca, que nasce com uma mancha no rosto, sofre rejeição da mãe e encontra na música forças para superar o isolamento e afirmar sua identidade.

Temáticas políticas

"A grande ambição", de Andrea Segre, integra a programação do 8 ½ Festa do Cinema Italiano - DIVULGAÇÃO

Seguindo a temática política da programação, "A grande ambição", de Andrea Segre, narra a vida do histórico líder do Partido Comunista Italiano (PCI), Enrico Berlinguer, e uma das figuras mais marcantes do século XX na Itália.

Apresentado em Competição Oficial no Festival de Veneza 2024, integra também a programação o longa "O último chefão", de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. O longa é inspirado na história do chefão Matteo Messina Denaro, morto em setembro de 2023 após ser preso, depois de três décadas foragido.

Este é o terceiro filme centrado na máfia de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, e revela um retrato intenso do lado humano e grotesco de uma fuga lendária.

Confira a programação do 12º 8 ½ Festa do Cinema Italiano no Recife:

Quinta-feira (25)

21h Pré-abertura do 8½ Festa do Cinema Italiano 2025

Quinta-feira (26)

14:00 Vermiglio - A Noiva da Montanha de Maura Delpero

18:40 Berlinguer - A Grande Ambição de Andrea Segre

20:30 Dez Minutos de Maria Sole Tognazzi

21:05 A Doce Vida de Federico Fellini

Sexta-feira (27)

14:00 La vita accanto de Marco Tullio Giordana

16:15 O Barbeiro Conspiracionista de Valerio Ferrara

18:05 Gloria! de Margherita Vicario

18:20 Vermiglio - A Noiva da Montanha de Maura Delpero

20:20 8 ½ de Federico Fellini

20:40 A Doce Vida de Federico Fellini

Sábado (28)

14:00 Dez Minutos de Maria Sole Tognazzi

16:10 Gloria! de Margherita Vicario

18:20 8 ½ de Federico Fellini

18:25 Vermiglio - A Noiva da Montanha de Maura Delpero

20:50 A Doce Vida de Federico Fellini

21:00 Felicità de Micaela Ramazzotti

Domingo (29)

14:00 O Barbeiro Conspiracionista de Valerio Ferrara

16:00 8 ½ de Federico Fellini

18:20 Gloria! de Margherita Vicario

18:40 La vita accanto de Marco Tullio Giordana

20:40 Berlinguer - A Grande Ambição de Andrea Segre

20:55 A Cauda do Diabo de Domenico De Feudis

Segunda-feira (30)

14:00 O Último Chefão de Antonio Piazza, Fabio Grassadonia

16:35 O Barbeiro Conspiracionista de Valerio Ferrara

18:20 Dez Minutos de Maria Sole Tognazzi

18:25 Gloria! de Margherita Vicario

20:30 La vita accanto de Marco Tullio Giordana

20:45 Vermiglio - A Noiva da Montanha de Maura Delpero

Domingo (01)

14:00 A Cauda do Diabo de Domenico De Feudis

16:20 Dez Minutos de Maria Sole Tognazzi

18:20 O Barbeiro Conspiracionista de Valerio Ferrara

18:25 Felicità de Micaela Ramazzotti

20:20 Gloria! de Margherita Vicario

20:30 Berlinguer - A Grande Ambição de Andrea Segre