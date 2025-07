'O Herói é Você': Cinemark realiza ação promocional 2 por 1 com 'Superman'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clientes que comparecerem a uma unidade da Rede com uma peça de roupa vermelha por cima da calça ganham um ingresso gratuito na compra de outro

A Cinemark convoca a presença de todos os heróis e heroínas brasileiras para uma missão muito importante! “Superman”, um dos principais lançamentos do ano, entra em cartaz esta semana e a Rede está preparando uma promoção especial para todos os fãs.

De 14 a 16 julho, qualquer cliente que comparecer na unidade mais próxima da Cinemark vestindo uma sunga, cueca, saia ou shorts na cor vermelha por cima da calça poderá resgatar um ingresso gratuito.

A promoção é válida na compra de uma entrada inteira na bilheteria física para qualquer sessão 2D, 3D ou XD do filme. Todos os cinemas do país serão contemplados com a ação, exceto unidades 100% Prime. Consulte o site oficial da Cinemark para mais informações.

“O Herói é Você” é uma iniciativa da Cinemark em comemoração ao filme que marca uma nova era da DC Studios.

Com uma legião de fãs brasileiros, a empresa propõe aos seus clientes um encontro em suas salas de cinema para conferir o longa com toda a tecnologia, conforto e qualidade de som e imagem que a Rede oferece. Afinal, a diversão é ainda maior quando dividida com seu herói (e acompanhante) favorito.

Dirigido por James Gunn, “Superman” acompanha a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent (David Corenswet) na cidade de Smallville no Kansas.

O novo filme irá reunir personagens, heróis e vilões clássicos da história de Superman, como Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), entre outros.

Ação "O Herói é Você": Superman na Cinemark