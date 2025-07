Rapper P. Diddy será setenciado em 3 de outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Juiz marca para 3 de outubro a sentença de Sean "Diddy" Combs, condenado por transportar prostitutas para atos sexuais com uso de drogas

Clique aqui e escute a matéria

O magnata da música Sean "Diddy" Combs será sentenciado no dia 3 de outubro, conforme decisão do juiz federal Arun Subramanian, que conduz o caso em Manhattan.

A data foi definida nesta terça-feira (8) após um pedido do advogado de Combs, Marc Agnifilo, e contou com o aval dos promotores e oficiais da condicional.

Combs, de 55 anos, segue detido na cadeia do Brooklyn desde setembro do ano passado. No último dia 2 de julho, ele foi absolvido das acusações mais graves, tráfico sexual e extorsão, que poderiam resultar em prisão perpétua.

No entanto, o júri o considerou culpado por duas acusações de transporte de pessoas com o objetivo de envolvimento em prostituição, associadas a eventos com uso de drogas e performances sexuais.

A sentença poderá variar consideravelmente. Segundo os promotores, as diretrizes federais sugerem entre 51 e 63 meses de prisão, enquanto a defesa aponta para uma pena de apenas dois anos.

Cabe ao juiz Subramanian definir a punição, podendo inclusive desconsiderar essas recomendações ou aceitar propostas alternativas apresentadas pelas partes. A equipe de Combs ainda poderá solicitar a anulação da condenação.

As informações são de Jack Queen e Jonathan Stempel, em reportagem publicada pela Reuters, em Nova York.