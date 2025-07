Prime Video define estreia de série sobre caso que chocou o país: ‘A Mulher da Casa Abandonada’ chega em agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A produção promete revelar novos desdobramentos do caso que ganhou notoriedade em 2022 a partir do podcast homônimo de Chico Felitti

O Prime Video já tem data para lançar sua aguardada série documental “A Mulher da Casa Abandonada”, que investiga a história de Margarida Bonetti, personagem que intrigou o Brasil em 2022.

A produção estreia no streaming da Amazon no dia 15 de agosto e promete revelar novos desdobramentos do caso que ganhou notoriedade a partir do podcast homônimo de Chico Felitti.

O documentário, dividido em três episódios, explora em profundidade a trajetória de Margarida, uma mulher de família rica que vivia em um antigo e deteriorado casarão no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

A figura excêntrica, frequentemente vista pela vizinhança coberta por um creme branco no rosto, foi descoberta por Felitti enquanto ela tentava barrar a poda de uma árvore realizada pela prefeitura.

A investigação do jornalista revelou que Margarida havia fugido dos Estados Unidos junto com o marido depois de manter, por duas décadas, uma mulher em situação análoga à escravidão, trabalhando como empregada doméstica em sua residência.

Podcast

O caso repercutiu fortemente no Brasil quando o podcast foi ao ar em plataformas como o Spotify, despertando a curiosidade do público para o passado sombrio daquela casa imponente, mas abandonada.

Além de trazer o olhar do FBI e relatos inéditos de testemunhas, a série documental também recorda o momento em que Margarida deixou o casarão, abandonando dois cães no local.

Os animais foram resgatados posteriormente pela ativista Luisa Mell, que denunciou as condições insalubres do imóvel.

Com estreia marcada para o segundo semestre, o Prime Video aposta em uma produção que promete reacender o interesse por um dos casos mais enigmáticos e comentados dos últimos anos.