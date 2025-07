5 séries com plot twists imprevisíveis disponíveis no streaming

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você é do tipo que adora ter o tapete puxado sob seus pés por roteiros geniais, prepare-se: há séries nos streamings que entregam reviravoltas tão inesperadas que fica impossível largar.

São histórias que começam de um jeito e, de repente, tomam um rumo completamente diferente, prendendo até o último episódio.

Confira 5 séries com plot twists surpreendentes que estão disponíveis nas principais plataformas e merecem entrar na sua lista de maratona.

1. “Dark” (Netflix)



A produção alemã começa com o desaparecimento de um garoto e se transforma em um labirinto temporal envolvendo quatro famílias.

Cada temporada revela segredos perturbadores e viradas que desafiam até quem tenta mapear tudo em um caderno. Um quebra-cabeça inteligente, que só fica mais sombrio e intrigante a cada episódio.

2. “The Undoing” (HBO Max)



Nicole Kidman e Hugh Grant estrelam essa minissérie que parece, a princípio, um drama conjugal sofisticado, mas logo vira um thriller psicológico cheio de revelações.

À medida que o crime brutal é investigado, cada personagem mostra facetas que mudam totalmente o rumo da história — até o último minuto.

3. “Devs” (Star+ ou aluguel digital)



Criada por Alex Garland, a série começa como um sci-fi sobre uma empresa de tecnologia misteriosa, mas logo mergulha em questões filosóficas e em uma trama de suspense cheia de giros mentais.

O final (e boa parte do caminho) é daqueles que faz questionar tudo que você viu.

4. “Broadchurch” (Globoplay)



O assassinato de um menino em uma cidadezinha costeira é o ponto de partida para esse drama policial britânico.

O enredo revela aos poucos segredos de praticamente todos os moradores, com plot twists que desafiam o espectador a cada novo depoimento.

Um exemplo brilhante de como pequenas pistas podem explodir em grandes surpresas.

5. “Servant” (Apple TV+)



Produzida por M. Night Shyamalan, a série mistura drama, horror e mistério.

Tudo começa com um casal tentando superar a morte do bebê com um boneco hiper-realista, mas a chegada da babá Leanne traz à tona acontecimentos tão bizarros quanto imprevisíveis.

Cada temporada amplia o mistério com viradas de deixar o queixo caído.