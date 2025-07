5 séries de comédia romântica escondidas na Netflix que vale a pena assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Algumas produções acabam ficando fora do radar, mas são verdadeiros achados para quem quer maratonar algo diferente, suspirar e ainda dar boas risadas

Se você adora histórias leves, divertidas e com aquela dose certa de romance, a Netflix tem um catálogo cheio de séries que podem surpreender.

Confira 5 séries de comédia romântica menos conhecidas no streaming que valem o play.

1. Amor Ocasional

Essa produção francesa acompanha Elsa, uma jovem que não consegue se recuperar do fim de um namoro.

Preocupadas, suas amigas contratam um acompanhante para devolver a autoconfiança dela — mas tudo sai do controle quando o sentimento fica real.

É charmosa, leve e tem aquele humor que só os franceses sabem fazer.

2. Lovesick



Essa série britânica é daquelas joias discretas. Dylan descobre que contraiu uma DST e precisa entrar em contato com todas as ex-parceiras.

A cada episódio, ele revisita antigos amores, resultando em histórias tão constrangedoras quanto românticas. O roteiro é inteligente, com diálogos rápidos e personagens cativantes.

3. Feel Good



Criada e protagonizada pela comediante Mae Martin, “Feel Good” mistura stand-up, autodescoberta e paixão intensa.

Mae vive um relacionamento turbulento com George, ao mesmo tempo em que tenta lidar com a recuperação do vício.

É uma dramédia sincera, que trata de amor, dependências e identidade com sensibilidade e humor.

4. Crazy Ex-Girlfriend



Rebecca larga tudo em Nova York para ir atrás de um amor do passado na Califórnia, mas o que começa como uma típica história romântica se transforma em algo muito mais divertido (e musical).

Com números musicais inesperados e um humor afiado, é perfeita para quem gosta de tramas fora do convencional.

5. Dash & Lily



Ambientada na Nova York natalina, essa série fofa e rápida mostra dois jovens que trocam desafios e confissões por meio de um caderno vermelho deixado em uma livraria.

A química entre os protagonistas e o cenário cheio de luzes faz dessa uma opção perfeita para quem quer se aquecer com romance e boas risadas.

Histórias leves para suspirar e se divertir



Mesmo escondidas no catálogo, essas séries têm potencial para virar suas favoritas. Com humor, romance e protagonistas cheios de carisma, são ótimas pedidas para relaxar no sofá e maratonar sem culpa.