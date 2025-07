As 10 melhores séries de todos os tempos, segundo fãs e crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De tramas envolventes a personagens inesquecíveis, essas séries conquistaram corações ao redor do mundo e marcaram época na televisão e no streaming

Clique aqui e escute a matéria

Entre tantas produções que já passaram pelas telinhas e plataformas de streaming, algumas séries conseguiram um lugar especial no coração do público — e na história da cultura pop.

Com enredos marcantes, atuações premiadas e roteiros que viraram referência, reunimos aqui as 10 melhores séries de todos os tempos, segundo rankings de audiência, crítica especializada e legiões de fãs apaixonados.

Prepare o sofá e a pipoca, porque essa lista tem emocão, reviravolta, ação e drama na medida certa.

As 10 melhores séries de todos os tempos

1. Breaking Bad (2008–2013)



A transformação de Walter White, de professor de química a impiedoso chefão do tráfico, elevou o nível da televisão moderna. Intenso, surpreendente e viciante.

2. The Sopranos (1999–2007)



O mafioso Tony Soprano nos fez torcer por um anti-herói complexo, num retrato profundo da psique humana e da violência disfarçada de rotina.

3. Game of Thrones (2011–2019)



Apesar do final polêmico, a série marcou época com seu universo épico, dragões, política e guerras. Um divisor de águas para o gênero fantasia.

4. Friends (1994–2004)



A comédia mais querida de todos os tempos ainda arranca risos — e algumas lágrimas — com as confusões e amizades entre Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe.

5. The Wire (2002–2008)



Inteligente, crua e socialmente relevante, a série policial de Baltimore é considerada por muitos críticos como a obra-prima definitiva da TV.

6. Stranger Things (2016–presente)



Mistura de nostalgia oitentista, suspense sobrenatural e carisma juvenil, a série da Netflix virou fenômeno global com Demogorgons e waffles.

7. The Office (2005–2013)



O cotidiano de um escritório nunca foi tão engraçado. Humor ácido e personagens inesquecíveis, como o inimitável Michael Scott, garantem seu lugar nesta lista.

8. Sherlock (2010–2017)



Benedict Cumberbatch brilhou na pele do detetive mais famoso do mundo. Cada episódio é praticamente um filme, com roteiros afiados e direção impecável.

9. Mad Men (2007–2015)



O universo da publicidade nos anos 60 virou cenário para reflexões sobre identidade, ambição, vícios e transformação social. Sofisticada e elegante.

10. Chernobyl (2019)



Minissérie que conquistou o mundo com apenas 5 episódios. A reconstituição da tragédia nuclear é angustiante, poderosa e impossível de esquecer.

E você, qual colocaria no topo da lista?



Com tantas séries marcantes, escolher as melhores é sempre um desafio — mas essas 10 definitivamente ajudaram a redefinir o que é fazer televisão de qualidade.

5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix