Séries que retornam com novas temporadas até o fim de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Se você estava contando os dias para o retorno das suas séries favoritas, pode comemorar: o segundo semestre de 2025 chega recheado de estreias e continuações aguardadas por fãs ao redor do mundo.

De universos fantásticos a realidades intensas, o calendário de estreias promete agradar todos os gostos.

Abaixo, você confere os principais títulos que voltam com novas temporadas entre julho e novembro.

Veja também: 5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix

Para os fãs de fantasia e ação:

The Rising of the Shield Hero – Temporada 4



Estreia: 9 de julho | Tokyo MX



Naofumi e seus aliados retornam com mais aventuras e batalhas épicas em um mundo repleto de magia, perigos e reviravoltas.

Kaiju N°8 – Temporada 2



Estreia: 19 de julho | Tokyo MX



Depois do sucesso da primeira temporada, os fãs de monstros gigantes podem esperar novas lutas intensas e revelações surpreendentes.

Star Trek: Strange New Worlds – Temporada 3



Estreia: 17 de julho



A série retorna com mais missões pela galáxia, mantendo viva a tradição do universo Star Trek com novos dilemas e explorações.

Comédia em alta:

It’s Always Sunny in Philadelphia – Temporada 17



Estreia: 9 de julho | FXX



O grupo mais politicamente incorreto da televisão está de volta com mais absurdos hilários e situações constrangedoras.

South Park – Temporada 27



Estreia: 23 de julho | Comedy Central



Os garotos de South Park prometem satirizar o mundo moderno com seu humor ácido e referências provocadoras.

O Rei do Pedaço – Temporada 14



Estreia: 4 de agosto | Hulu



O clássico da animação retorna com novas histórias e críticas sociais embutidas no cotidiano texano da família Hill.

Drama e emoções intensas:

Fundação – Temporada 3



Estreia: 11 de julho



A adaptação da obra de Isaac Asimov continua explorando as ramificações da queda do Império Galáctico.

O Verão que Mudou Minha Vida – Temporada 3



Estreia: 16 de julho



Os dilemas do coração e da juventude seguem em destaque nesta história romântica que conquistou os adolescentes.

Stranger Things – Temporada 5



Estreia: 26 de novembro | Netflix



A série fenômeno chega à sua quinta e última temporada prometendo um desfecho épico para a saga de Hawkins.

Gen V – Temporada 2



Estreia: 17 de setembro



Spin-off de The Boys, segue os jovens super-humanos da Universidade Godolkin em tramas ainda mais intensas e sombrias.

Estreias marcantes e retornos aguardados:

Wandinha – Temporada 2



Estreia: 6 de agosto | Netflix



Com Jenna Ortega no papel principal, a série retorna ainda mais sombria e misteriosa, agora com Steve Buscemi no elenco.

Pacificador – Temporada 2



Estreia: 21 de agosto | Max



John Cena está de volta como o anti-herói mais irreverente da DC, em uma nova leva de aventuras cheias de sarcasmo e explosões.

The Morning Show – Temporada 4



Estreia: 17 de setembro



O drama dos bastidores da televisão continua, com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon em meio a crises e transformações.

Slow Horses – Temporada 5



Estreia: 24 de setembro



Espionagem, traições e tensão no ar marcam mais um capítulo da série britânica estrelada por Gary Oldman.

Minha Vida com a Família Walter – Temporada 2



Estreia: 28 de agosto | Netflix



Mais dilemas familiares e romances juvenis neste drama leve e tocante que conquistou o público.

Com tantos lançamentos no radar, o difícil será escolher por onde começar. Seja para maratonar no fim de semana ou acompanhar episódio por episódio, o segundo semestre promete ser um prato cheio para os amantes de boas histórias.