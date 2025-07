5 séries que estreiam em julho e agitam os streamings!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Todos os meses, as plataformas de streaming renovam seus catálogos com filmes e séries para os mais diversos públicos e julho chega recheado de novidades.

Entre estreias muito aguardadas e retornos de produções queridas, o período promete movimentar os fãs de televisão com lançamentos que vão do romance adolescente à ficção científica de peso.

O mais interessante é a variedade de gêneros. Ao longo do mês, há espaço para ação, mistério, terror, histórias baseadas em fatos reais e narrativas emocionantes que exploram as relações humanas.

Existem seis séries que estreiam em julho e merecem entrar no seu radar.

O Verão Que Mudou Minha Vida – 3ª temporada | Prime Video



Baseada no último livro da trilogia de Jenny Han, We’ll Always Have Summer, a nova temporada acompanha a protagonista Belly (Lola Tung) em meio a decisões que podem mudar seu destino.

Agora noiva de Jeremiah (Gavin Casalegno), ela precisa lidar com o retorno de Conrad (Christopher Briney) e entender o que realmente quer para o futuro, inclusive se isso significa seguir sozinha.

Estreia: 16 de julho, com episódios semanais

The Walking Dead: Dead City – 2ª temporada | Prime Video



A cidade devastada continua sendo palco de tensão, perigo e mortos-vivos. Maggie e Negan, apesar de seus conflitos passados, precisam manter a aliança para enfrentar um mundo em colapso e resgatar Hershel.

A segunda temporada promete ampliar ainda mais esse universo pós-apocalíptico repleto de caos e humanidade à flor da pele.

Estreia: 23 de julho, com todos os episódios liberados

Sandman – 2ª temporada | Netflix



Depois de restaurar seu Reino, Sonho tenta deixar o passado para trás, mas ele o alcança de forma inevitável. Em novos episódios, o personagem encara desafios ainda maiores ao confrontar deuses, criaturas e sentimentos humanos em uma jornada visualmente impactante e profundamente simbólica.

Parte 1: 3 de julho | Parte 2: 24 de julho | Episódio especial: 31 de julho

Fundação – 3ª temporada | Apple TV+



Inspirada na obra clássica de Isaac Asimov, a nova temporada continua a saga de exilados tentando salvar a humanidade diante da queda do Império Galáctico. Com produção grandiosa e elenco de peso, a série combina ficção científica e drama político de forma épica e envolvente.

Estreia: 11 de julho, com episódios semanais

Raul Seixas: Eu Sou | Globoplay



A produção nacional mergulha na vida de Raul Seixas, desde a infância até sua transformação em ícone do rock brasileiro. A série retrata sua busca pela autenticidade, suas relações pessoais e os conflitos entre fama, liberdade e expressão artística, tudo com trilha sonora poderosa e muitos momentos emocionantes.

Todos os episódios já disponíveis

Dexter: Ressurreição | Paramount+



Continuação direta de Dexter: New Blood, a nova série explora as consequências da morte de Dexter e o futuro de seu filho, Harrison. Carregando os traumas do passado e o legado sombrio do pai, o jovem passa a enfrentar dilemas éticos e emocionais, colocando em dúvida o fim da história original.

Estreia: 11 de julho, com episódios semanais