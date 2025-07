Filha de vítima do avião de Marilia Mendonça se pronuncia sobre divisão de seguro: "Todas as vidas valem igual"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vitória Drumond Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros Júnior, afirma que Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, exigiu 50% do valor do seguro.

A suposta divisão do valor do seguro de vida pedida por Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, após o acidente que vitimou a cantora e mais quatro pessoas em 2021, segue repercutindo.

Dessa vez, Vitória Drumond Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros Júnior, se pronunciou nas redes sociais, afirmando que Ruth teria pedido 50% do valor total, como relata matéria do Splash/UOL.

Filha do piloto do acidente de Marília Mendonça fala sobre divisão do seguro

Em sua conta no Instagram, Vitória Drumond Medeiros destacou que foi pedido pela mãe de Marília metade do valor que deveria ser dividido entre as vítimas.

"O seguro tinha um milhão de dólares a ser repartido, eram cinco vítimas do acidente, e era um seguro por morte. Ou seja: divide entre as cinco vítimas e os respectivos que tenham que receber. Por exemplo, no caso do meu pai, eu, a minha madrasta e os meus dois irmãos. E assim cada família tinha seus dependentes ali", disse a moça.

Vitória classificou a proposta como injusta. "Bom, a parte da Marília Mendonça pediu 50% disso. E para mim não foi justo. A gente tinha que fazer um acordo, senão ia para a Justiça. Eu fui contrária a essa decisão até o momento que eu pude. Eu falei: 'isso não é justo. Porque é um seguro por morte, então tem que dividir. Não é de acordo com outros fatores'."

"É de acordo com a morte, foram cinco vítimas, e todas as vidas valem igual, independente de quem foi na Terra. Por exemplo, na minha casa, o provedor foi embora, que era meu pai. Graças a Deus, hoje eu tenho a minha avó que me ajuda, mas são os provedores das nossas casas, né? Tinha só a Marília de mulher, os outros eram todos homens" completou Vitória, segundo o Splash/UOL.

"Fui contrária a essa decisão porque, para mim, não era justo, até porque eu acho que a parte da Marília era a que mais tinha dinheiro ali, sabe? As outras famílias tinham menos, precisavam mais. O meu provedor foi embora. Esse dinheiro ia ajudar muito cada uma das famílias. Eu, por exemplo, deixei de fazer medicina na Argentina porque estava ficando insustentável", disse ainda a filha do piloto.

Pai de vítima confirmou pedido da mãe de Marilia Mendonça

George Freiras, pai do produtor Henrique Bahia, também morto no acidente, confirmou a divisão o seguro, que teria sido exigência da equipe de Ruth Moreira por meio da PEC Aviação, responsável pelo avião.

Ele relata que as famílias das vítimas teriam aceitado o acordo para evitar que o assunto fosse levado para a esfera judicial, atrasando o pagamento.

Além de Marília, Henrique e Geraldo, o acidente ocorrido em 5 de novembro de 2021 também vitimou o tio de Marília, Abicelí Silveira, o produtor Henrique Bahia e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana.