Hoje (9) é o dia mais curto do ano! Entenda o motivo do fenômeno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta quarta-feira, 9 de julho de 2025, o planeta Terra terá o dia mais curto do ano, um fenômeno que ainda ocorrerá outras vezes neste ano!

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira, 9 de julho de 2025, o planeta Terra irá girar mais rápido que o normal, resultando na redução de 1,30 milissegundo na duração do dia!

Esse é o dia mais curto do ano, um fenômeno que não traz impactos reais para o cotidiano, já que a diferença é imperceptível até mesmo para os relógios comuns.

Dia mais curto do ano

Em média, a Terra leva 86.400 segundos para completar uma rotação completa, no entanto, em datas específicas, pode ocorrer uma leve variação na velocidade da rotação, fazendo com que o tempo de um dia seja ligeiramente menor.

Além desta quarta-feira, isso deve se repetir em 22 de julho, com um encurtamento de 1,38 milissegundo, e em 5 de agosto, quando o planeta perderá 1,51 milissegundo.

Os cientistas ainda não sabem exatamente por que essas variações ocorrem, mas afirmam que dias como esses são comuns ao longo da história da Terra.

Fatores como o movimento dos oceanos, atividade sísmica e mudanças na atmosfera podem influenciar essa velocidade.

Leia também: 5 manias que você precisa deixar de ter antes de completar 50 anos



O Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra (IERS), que é responsável por monitorar a duração dos dias com alta precisão, identificou que o planeta tem girado cada vez mais rápido desde 2020.

Foi nesse ano, inclusive, que aconteceram 28 dos dias mais curtos já registrados desde que os relógios começaram a medir essas mudanças nos anos 1960. O recorde foi alcançado no dia 29 de junho de 2022, quando a Terra completou sua volta 1,59 milssegundo mais rápido que o normal.

Para manter a precisão dos relógios e dos sistemas de satélite, o IERS às vezes adiciona um “segundo bissexto” ao calendário. A última vez que isso aconteceu foi em 31 de dezembro de 2016.

Mesmo que não traga riscos ou mudanças significativas, o fenômeno segue em análise pelos pesquisadores, pois pode fornecer algumas pistas importantes sobre transformações no planeta, tanto em sua estrutura interna quanto no clima global. As informações foram compartilhadas pelo portal da BBC.