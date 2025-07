Concurso TJPE: inscrições começam nesta quarta-feira (9)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) têm início nesta quarta-feira (9), às 10h, e se estendem até às 23h do dia 5 de agosto. O edital, lançado na última segunda-feira (7), oferece vagas para cadastro de reserva de cargos com remuneração inicial de até R$ 7.634,45.

Poderão concorrer candidatos de nível médio ou superior. As inscrições para cada modalidade custam R$ 100 e R$ 140, respectivamente, e podem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Concurso do TJPE oferece vagas para Analista e Técnico Judiciário

O edital não prevê a quantidade de vagas que podem ser preenchidas com a seleção. Ao todo, são cinco cargos em que os candidatos podem concorrer:

Analista Judiciário - Judiciária;

Analista Judiciário - Apoio Especializado/Analista de Sistemas;

Oficial de Justiça;

Técnico Judiciário - Judiciária;

Técnico Judiciário - Apoio Especializado/Programador de Computador

Como solicitar isenção da taxa de inscrição para o concurso do TJPE

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) podem pedir a isenção no mesmo site das inscrições. Todavia, o prazo é reduzido: das 10h do dia 9, até às 23h do dia 11 de julho. Outras informações sobre o concursos podem ser obtidas por meio do edital.

Etapas da seleção

O concurso é dividido em duas provas: a primeira, objetiva, é composta por 60 questões. A segunda, discursiva, contém uma questão, sobre a qual o candidato deve redigir no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Ambas as provas são eliminatórias e classificatórias.

As duas etapas serão aplicadas no mesmo dia. As provas para os cargos de nível médio serão feitas no dia 21 de setembro; para os de nível superior, no dia 28. Essa configuração permite que um mesmo candidato concorra a mais de uma vaga.

Provas serão aplicadas em cinco cidades

As provas serão realizadas na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco. Veja as cidades:

Recife

Carpina

Caruaru

Arcoverde

Petrolina

