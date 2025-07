CNU 2025: como se inscrever no concurso? Veja o passo a passo completo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Prazo para inscrição no CPNU 2025 já está aberto; candidatos devem escolher bloco temático, cargo e cidade de prova

O prazo de inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já está aberto. O certame, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), reúne vagas de diversos órgãos federais em um único processo seletivo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. O sistema exige que o candidato tenha conta ativa no portal gov.br e informe o número do CPF.

Confira abaixo o passo a passo para se inscrever e veja até quando é possível garantir participação no concurso por uma vaga no serviço público federal.

Passo a passo para se inscrever no CNU 2025

Acesse o site da inscrição: vá até o site de inscrições e clique em "Realizar inscrição"; Faça login com a conta gov.br: o acesso à plataforma exige autenticação com CPF e senha vinculados à conta gov.br; Escolha um bloco temático: são nove blocos organizados por áreas de atuação, como Saúde, Educação, Justiça, entre outros. A prova é a mesma para todos os cargos dentro de um mesmo bloco; Selecione os cargos e especialidades: dentro do bloco escolhido, o candidato pode selecionar os cargos de interesse e ordenar sua preferência; Indique a cidade onde deseja fazer a prova: a aplicação acontecerá em 228 cidades em todas as regiões do país; Preencha o questionário socioeconômico: o preenchimento é obrigatório, mas não influencia na classificação; Gere e pague a GRU: a taxa de inscrição é de R$ 70. O pagamento pode ser feito via boleto, Pix ou cartão pelo sistema PagTesouro.

Fique atento aos prazos

As inscrições terminam às 23h59 do dia 20 de julho de 2025, no horário de Brasília. A GRU gerada pode ser paga até 21 de julho, respeitando os horários das instituições financeiras.

O Concurso Nacional Unificado 2025 oferece vagas para níveis superior e intermediário, com salários iniciais que variam conforme o cargo e o órgão. A prova objetiva será realizada em 20 de outubro, de forma simultânea em todo o país.