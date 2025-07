Justiça dá guarda de Leo a Murilo Huff após áudios de Ruth Moreira indicarem omissão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Justiça decidiu conceder a guarda definitiva de Leo, filho da cantora Marília Mendonça, ao pai, o cantor Murilo Huff. A decisão foi tomada na última semana e tem como base um conjunto de provas que apontam conflitos com a avó materna da criança, Ruth Moreira, que dividia a custódia desde a morte da filha, em novembro de 2021.

De acordo com documentos judiciais revelados pelo colunista Gabriel Perline, do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTv, Ruth Moreira foi acusada de negligência médica e de dificultar o exercício da paternidade por parte de Huff. O caso teve como um dos principais elementos áudios e mensagens trocadas entre Ruth e babás que cuidavam de Leo.

As mensagens mostravam, por exemplo, que Ruth teria orientado as profissionais a esconderem do pai a medicação que o menino, hoje com 4 anos, estava usando. “Não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico” e “esconde o remédio” foram algumas das instruções atribuídas à avó materna nos registros anexados ao processo.

A decisão judicial afirma que Ruth “frequentemente omite informações médicas essenciais ao pai, impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas”. O filho de Marília foi diagnosticado com diabetes tipo 1 aos dois anos, e, segundo os autos, o pai não era informado adequadamente sobre a rotina de saúde do menino.

Além da questão médica, o juiz também entendeu que houve tentativa de afastamento entre pai e filho, caracterizando indícios de alienação parental. A prática é definida pela tentativa de desqualificar um dos genitores perante a criança, o que pode comprometer o desenvolvimento emocional.

Ruth Dias, mãe de Marilia Mendonça, e Murilo Huff, pai do seu neto - Reprodução/Youtube

Outro ponto considerado relevante na sentença foi o depoimento de Devyd Fabrício, companheiro de Ruth Moreira. Apontado como figura próxima do cotidiano da criança, ele foi ouvido como testemunha e confirmou que a relação entre Murilo e Ruth é marcada por conflitos e falta de diálogo. “A convivência familiar foi convertida em uma arena de desinformação”, afirma trecho da decisão.

Com base nas provas reunidas, o juiz entendeu que a guarda compartilhada estava sendo desrespeitada e determinou que Leo passe a viver com o pai. Ruth poderá manter visitas regulares.