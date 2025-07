Edu Guedes passa por cirurgia após descoberta de tumor no pâncreas e Ana Hickmann comenta estado de saúde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, de 50 anos, está em processo de recuperação após ser submetido a uma cirurgia para remoção de um tumor no pâncreas. O procedimento, uma pancreatectomia robótica, foi realizado no sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após a descoberta do tumor durante exames complementares.

Inicialmente, Guedes foi diagnosticado com uma infecção causada por um cálculo renal. A situação levou a uma internação e, posteriormente, à necessidade de uma cirurgia de emergência. Durante o processo de avaliação médica, exames mais detalhados revelaram a presença do tumor pancreático, o que levou à decisão pela retirada imediata da lesão.

De acordo com nota oficial divulgada por sua assessoria de imprensa, a cirurgia durou cerca de seis horas e foi conduzida pelo médico Marcelo Bruno. A equipe médica informou que o procedimento foi complexo, mas transcorreu dentro do esperado. Os próximos sete dias foram apontados como período importante para avaliação da evolução clínica do paciente.

Edu Guedes, por meio de sua equipe, compartilhou uma breve mensagem ao público, em que classificou a fase como “um recomeço”. Ele segue internado sob observação e sem previsão de alta hospitalar.

Ana Hickmann agradeceu apoio e pediu orações

Nas redes sociais, a apresentadora Ana Hickmann, que mantém relacionamento com o chef, também se pronunciou sobre o diagnóstico. Segundo ela, o quadro foi recebido com surpresa. “Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura”, escreveu.

Hickmann ainda agradeceu as mensagens recebidas e pediu que as demonstrações de apoio continuem. “Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve. Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença”, afirmou.