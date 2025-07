"Tenho pavor de morrer": aos 82 anos, Susana Vieira fala sobre finitude, saudade e novos planos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A atriz Susana Vieira, aos 82 anos, falou de forma aberta e sensível sobre seu medo da morte, as saudades que carrega e os planos que ainda cultiva. As declarações foram dadas em entrevista ao jornalista Marcos Bulques e ao programa Conexão Entrevista, exibido na TV Brasil. Com mais de seis décadas de carreira, Susana refletiu sobre a passagem do tempo sem perder o entusiasmo pela vida e pelo ofício.

"Tenho pavor, eu tenho medo, eu tenho pena de morrer, na verdade, porque eu ainda preciso fazer bastante coisa", disse. A frase sintetiza o momento atual da atriz, que continua ativa, com energia e vontade de permanecer em cena.

Durante a conversa, Susana reforçou o prazer que sente ao atuar, especialmente no teatro, onde ainda encontra espaço para criar e divertir o público. "Tem tanta gente que ainda pode vir me ver no teatro, tenho tanta comédia para contar", afirmou.

Relação familiar

Além da carreira, a artista também falou sobre sua relação com os netos, hoje com 30 anos. Com afeto, compartilhou o desejo de viver momentos ao lado deles: "Ainda tem muita viagem que eu queria fazer com meus netos, que eles estão com 30 anos, queria viajar com eles", disse.

A entrevista também revelou um episódio pouco conhecido de sua vida pessoal. Susana contou que, em um momento de incerteza profissional, comprou um apartamento em Miami, nos Estados Unidos, cogitando encerrar a carreira. "Eu comprei porque eu achei que eu ia terminar meus dias lá, mas eu não vou terminar. Eu sou carioca, moro no Rio, aquilo fica para as férias", contou.

Ao revisitar lembranças, a atriz citou figuras marcantes da televisão brasileira e da própria família. "Eu sofro de lembrar de coisas boas, como as divas da televisão, da Bibi, Marília, minha família. Tenho saudade, não de ser mais nova, porque eu acho que a vida foi maravilhosa comigo", declarou.

Mesmo após enfrentar adversidades, Susana Vieira ressaltou que não guarda mágoas e que valoriza a saúde e a disposição que tem hoje. "Estou em pé até hoje com 82 anos, com todo o vigor e viajando. Fico muito feliz de poder passar essa vibração de vida para os outros", concluiu.