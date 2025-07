Ex-marido de Ana Hickmann é absolvido em processo de difamação de Edu Guedes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em nova decisão judicial, Alexandre Correa foi inocentado da acusação de difamação contra Edu Guedes, motivada por declarações de 2024.

Clique aqui e escute a matéria

A Justiça de São Paulo absolveu o empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, em um processo por difamação movido pelo atual marido dela, o chef e apresentador Edu Guedes.

O apresentador havia ingressado com queixa-crime após Alexandre insinuar, em janeiro de 2024, que ele teria se envolvido com Ana enquanto ainda eram casados.

No entanto, o juiz José Fernando Steinberg considerou que as declarações de Alexandre não configuraram difamação, pois não imputaram fatos desonrosos a Edu Guedes, revela o UOL/Splash.

Segundo o magistrado, Correa referiu-se a si mesmo como “corno”, sem atribuir conduta ofensiva ao apresentador.

"Ele é um rapaz incrível, incrível, incrível, é a coisa mais linda, a coisa mais linda aquele menino, educadíssimo, cozinheiro, piloto, faz bolinho, faz chover, faz tudo, tá ótimo, acho uma graça", disse Alexandre em um dos áudios analisados.

Mesmo com a absolvição, a defesa de Edu anunciou que irá recorrer. Ressaltou ainda que Alexandre já foi condenado em outros dois processos, incluindo o pagamento de R$ 60 mil a Guedes por danos morais.