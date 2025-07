Bruna Biancardi e Mel recebem alta da maternidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (9), Bruna Biancardi recebeu alta do hospital ao lado da filha recém-nascida, Mel, fruto do relacionamento com Neymar.

Nas redes sociais, a companheira do jogador afirmou que as duas já estão em casa. A notícia animou os fãs e familiares, que ficaram aliviados após a realização de uma cesárea de emergência realizada na madrugada do último sábado (5), depois do rompimento da bolsa.

Nasce Mel, segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e sua família acompanharam o parto da segunda filha do casal, que juntos também são pais de Mavie, de um ano e nove meses.

De acordo com a assessoria do jogador, Neymar se ausentou de um treino no Santos para passar o momento ao lado de Bruna, na maternidade. Nas redes sociais, também compartilhou uma mensagem de carinho: "Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você Te amamos!".

As primeiras imagens de Mel ao lado da família também foram compartilhadas. Confira a declaração dos papais:

"Nossa Mel chegou, pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas!

Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal!

Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você :)

Te amamos!"