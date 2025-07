Larissa Manoela alfineta críticos de sua atuação em Êta Mundo Melhor: "Atura ou surta"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Larissa Manoela defendeu as escolhas de sua interpretação em Êta Mundo Melhor!, nova novela das seis da Globo; atriz interpreta a enfermeira Estela.

Clique aqui e escute a matéria

Larissa Manoela está no ar em "Êta Mundo Melhor!" e não ignorou críticas negativas que recebeu pelo novo trabalho.

Nessa terça-feira (8), a atriz se pronunciou de forma ácida e bem-humorada sobre comentários negativos feitos acerca de seu desempenho como a enfermeira Estela na novela.

Êta Mundo Melhor: Larissa Manoela rebate críticos no Twitter

"Precisamos falar que nem tudo são flores e comentários bons", publicou Larissa em seu perfil no X, antigo Twitter.

"Quando eu digo que eu vejo tudo que falam é porque acabo vendo também os comentários negativos. E faz parte. Críticas são válidas. As construtivas mais porque vem para agregar, agora as negativas é um trabalho de digerir e fazer com que não nos consuma", completou.

Larissa defendeu as escolhas de sua interpretação durante crises de ansiedade e pânico enfrentadas por da Estela na novela, destaca a revista Caras.

"Tem um time de direção incrível nessa novela que me dirige e constrói esse personagem comigo. A gente entendeu juntos que a execução dessas cenas precisavam ser assim", declarou.



"Não gostou? Calma que tem mais. Hoje inclusive vai ao ar mais uma. Atura ou surta" disse ainda a artista.

Carreira de Larissa Manoela

Com 24 anos atualmente, Larissa Manoela trabalha desde os quatro, tendo estreado na série "Mothern" (2004), do GNT.

A atriz deslanchou com participações no filme "O Palhaço" (2011) e como a maldosa Maria Joaquina na novelinha infantil "Carrossel" (2012), do SBT.

Larissa também acumuça participações em outras tramas juvenis como as novelas "Cúmplices de um Resgate" (2015) e"As Aventuras de Poliana (2018) e a série "De Volta aos 15" (2024).

Larissa estreou na Globo com a novela "Além da Ilusão" (2022), como as irmãs Elisa e Isadora.