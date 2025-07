Edu Guedes tem alta antecipada após cirurgia para retirar tumor no pâncreas

Clique aqui e escute a matéria

Edu Guedes teve alta nesta sexta-feira (11) após passar por uma cirurgia para retirar um tumor do pâncreas.

Segundo a esposa, Ana Hickmann, Edu Guedes voltou para casa dez dias antes do esperado.

A cirurgia foi realizada no sábado (5) para retirar um tumor do pâncreas.

A apresentadora compartilhou fotos do marido em casa, pouco após sair do hospital. "Hoje é um dia muito especial para nossa família! Dr. Marcelo Bruno Rezende [cirurgião que acompanha o caso] deu alta para o Edu 10 dias antes do previsto", disse.



"Meu amor está de volta em casa! Que alegria! Preparei um almoço surpresa para recebê-lo com todo amor do mundo. Muita gratidão a Deus, aos médicos e a todos os profissionais que cuidaram do Edu com tanto carinho. A recuperação dele está sendo maravilhosa. Muito obrigada a todos que rezaram por ele", comemorou.

Relembre o caso

Edu Guedes revelou ter descoberto um câncer no pâncreas após um procedimento para remover pedras nos rins.

O apresentador e chef de cozinha foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele explicou que foram realizadas duas cirurgias renais e uma mais delicada para remover o tumor.

"Demorou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Minha recuperação está sendo ótima", disse.