Além de Edu Guedes: Veja outros famosos diagnosticados com câncer no pâncreas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Edu Guedes passou por cirurgia para retirada de tumor de 2 centímetros localizado no pâncreas; confira outras celebridades que tiveram a doença.

Clique aqui e escute a matéria

Diagnosticado com câncer no pâncreas, Edu Guedes encontra-se em recuperação da doença após cirurgia o último sábado (5).

Além do apresentador, outras celebridades já receberam o diagnóstico desse tipo de neoplasia maligna.

Celebridades que enfrentaram câncer de pâncreas

José Luiz Datena

Diante do diagnóstico de Edu Guedes, Datena relembrou ter enfrentado o câncer de pâncreas há 20 anos.

"Naquela época, 20 anos atrás, claro que as técnicas cirúrgicas eram muito antiquadas. Mas só 30% das pessoas sobreviviam, não à patologia, aos câncer, mas à cirurgia", disse o apresentador.

"É o que a gente espera: ver de novo o Edu Guedes trabalhando com a gente aqui na RedeTV!", concluiu.

Tony Belotto

O guitarrista do Titãs e marido da atriz Malu Mader anunciou, em abril deste ano, pausa em sua carreira para tratar a doença, descoberta por meio de exames de rotina.

O músico passou por uma cirurgia no mesmo mês e está em processo de recuperação. "O procedimento foi bem-sucedido e agora ele inicia o processo de recuperação", revelou pronunciamento oficial no perfil da banda.

Patrick Swayze

Famoso nos anos 80 e 90 por conta de filmes como "Dirty Dancing: Ritmo Quente" (1987) "Ghost: do Outro Lado da Vida" (1990), o galã revelou o diagnóstico no início de 2008.

Patrick morreu aos 57 anos, em 14 de setembro do ano seguinte, 20 meses após o diagnóstico. Mesmo com tratamento, o câncer havia se espalhado para o fígado.