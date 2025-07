Como está Edu Guedes? Apresentador fala pela primeira vez após retirada do tumor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Edu Guedes passou por uma cirurgia para remoção de um tumor maligno no pâncreas no último sábado (5); veja pronunciamento do apresentador.

O chef de cozinha e apresentador Edu Guedes foi operado no último sábado (5) para retirada de um tumor em seu pâncreas.

Em recuperação do procedimento, realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Edu publicou em suas redes sociais detalhes sobre a descoberta da doença e o tratamento.

Edu Guedes fala sobre câncer no pâncreas

No vídeo, Edu revelou ter descoberto um tumor de 2cm no pâncreas ao realizar exames por conta de uma crise renal.

Foi detectada a necessidade de retirar cirurgicamente uma pedra de 1,6 cm, mas os exames também apontaram outros cálculos e o tumor no pâncreas.

"A gente decidiu, então, fazer duas cirurgias para os rins estarem bons e fortes, e uma cirurgia mais delicada. Me operaram bem rápido. A cirurgia demorou aproximadamente seis horas e foi um sucesso", declarou o apresentador.

"Nela, ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. Minha recuperação está sendo ótima, já estou no quarto. Eu mando esse vídeo não só para informar, mas para agradecer o carinho de todos e tranquilizar aqueles que, de alguma forma, gostam de mim e do meu trabalho também", disse.





No vídeo, Edu também agradeceu o apoio da apresentadora Ana Hickmann, sua esposa, de seus familiares, amigos e fãs.

"Eu sempre procurei fazer tudo com muito carinho e tenho certeza de que estou recebendo toda essa força para melhorar e para me curar também. Muito obrigado a todos vocês, do fundo do meu coração", disse.

Como está Edu Guedes?

No vídeo, Edu revelou que a cirurgia durou seis horas e foi um sucesso.

Em nota, a assessoria do apresentador destacou que ele segue "se recuperando de forma extraordinária", revela o Gshow.

"Sua força e resiliência serão fundamentais durante a jornada de recuperação. Reiteramos nosso agradecimento por toda manifestação de apoio, carinho e solidariedade", conclui o texto.

Até o momento, o apresentador não tem previsão de alta e segue internado no Hospital Albert Einstein.