Ana Hickmann revela estado de saúde de Edu Guedes; veja vídeo

Após realizar uma cirurgia delicada para tratar um câncer no pâncreas, Edu Guedes apresentou uma nova evolução no seu quadro de saúde.

No último sábado (5), o apresentador passou por uma pancreatectomia robótica, procedimento que durou cerca de seis horas. O resultado da cirurgia foi bem-sucedido, conforme informou sua equipe médica, que também compartilhou que a recuperação está sendo mais rápida do que o esperado.

De acordo com o portal Gávea News, a descoberta do tumor veio logo após uma crise renal, quando exames mais detalhados revelaram o nódulo no pâncreas. Edu já havia enfrentado outros problemas de saúde envolvendo os rins.

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o apresentador segue em recuperação, com quadro estável e recebendo apoio da esposa, Ana Hickmann.

Nas redes sociais, Ana atualizou os fãs e reforçou mensagens de otimismo. Em uma das postagens mais recentes, ela tranquilizou o público. “O dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Obrigada por todas as orações”.

Ela ainda destacou a importância da fé nesse momento: “Algumas notícias chegam como tempestade, nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior que o medo, são a fé e a certeza da cura”.

Em mensagem divulgada por sua equipe, Edu se mostrou resiliente: “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”.