Mais de 80% dos casos de cegueira no mundo poderiam ser evitados com diagnóstico precoce, diz OMS

Catarata, glaucoma e doenças da retina estão entre as principais causas de cegueira, mas a maioria dos casos é tratável com diagnóstico precoce

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% dos cerca de 39 milhões de casos de cegueira registrados globalmente poderiam ser evitados com diagnóstico precoce e tratamento adequado.

No Brasil, estima-se que cerca de 500 mil pessoas estejam cegas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A principal barreira para reverter esse quadro continua sendo a falta de acesso à informação, ao atendimento oftalmológico regular e à prevenção.

Especialistas explicam que, embora existam doenças oculares irreversíveis, a maioria das causas de cegueira pode ser controlada ou curada, especialmente quando identificadas nos estágios iniciais.

Uso excessivo de telas contribui para avanço da miopia

Mudanças no estilo de vida contemporâneo, como o tempo prolongado diante de computadores e celulares, têm afetado significativamente a saúde ocular, especialmente entre os mais jovens.

“A estimativa é de que até 2050, metade da população mundial terá miopia. Este cenário se agrava quando consideramos que a miopia não tratada adequadamente pode evoluir para condições mais graves", afirma o oftalmologista Paulo Saunders, especialista em doenças da retina.

Paulo Saunders é oftalmologista, especialista em doenças da retina, cirurgia de catarata e a laser - Gleyson Ramos

O especialista também destaca que a luz natural desempenha um papel protetor no desenvolvimento ocular.

“Quando passamos tempo excessivo em ambientes fechados utilizando dispositivos eletrônicos, estimulamos o avanço do grau, favorecendo o desenvolvimento da miopia", explica.

Riscos associados à miopia e à falta de acompanhamento

Além do desconforto visual, a miopia pode se associar a doenças mais sérias ao longo da vida. “Pacientes com miopia, com o passar do tempo, apresentam maior predisposição ao desenvolvimento de outras patologias oculares, como glaucoma e degeneração macular. Por isso, o acompanhamento oftalmológico regular torna-se ainda mais crucial", pontua Saunders.

Quais são as principais causas da cegueira?

A catarata é responsável por 47,8% dos casos de cegueira no mundo, de acordo com a OMS. Apesar da alta incidência, é uma das doenças com maior possibilidade de reversão.

“O procedimento cirúrgico para remoção da catarata é altamente eficaz e, com as modernas lentes intraoculares, podemos simultaneamente corrigir erros refrativos, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade visual”, esclarece o médico.

Já o glaucoma representa a segunda principal causa de cegueira global. Com evolução geralmente assintomática, o diagnóstico costuma ser tardio.

“O glaucoma pode progredir sem sintomas perceptíveis até estágios avançados. Uma vez instalada a perda visual pelo glaucoma, ela é irreversível. Por isso, a detecção precoce através de exames regulares é a forma eficaz de preservar a visão", alerta o oftalmologista.

Doenças da retina exigem atenção em idosos e diabéticos

Entre as doenças que afetam a retina, a Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) é uma das mais comuns, especialmente entre pessoas com mais de 50 anos.

No Brasil, estima-se que 3 milhões convivam com essa condição. “A DMRI provoca uma perda progressiva da visão central, por acometer a mácula, região central da retina, que é responsável pela visão de detalhes, usada para leitura e na identificação de detalhes e cores”, detalha Saunders.

A retinopatia diabética e o edema macular diabético também merecem atenção, principalmente entre pessoas com diabetes.

“É essencial que todo paciente diabético faça acompanhamento regular com um retinólogo, especialista em doenças da retina, para evitar complicações oculares”, acrescenta.

Cuidados essenciais para preservar a visão

Manter uma rotina de cuidados simples pode fazer a diferença na prevenção de doenças oculares. Confira abaixo as principais recomendações médicas:

Exames oftalmológicos regulares;



Hidratação ocular adequada (quando indicado pelo médico);



Proteção contra raios ultravioleta com óculos de sol adequado;



Evitar o tabagismo;



Controle do açúcar na alimentação;

Pausas durante o uso de telas.

